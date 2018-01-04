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В США разработали приложение для знакомств, которое подбирает пару по ДНК

В США разработали приложение для знакомств, которое подбирает пару по ДНК

В США разработали мобильное приложение для знакомств, которое использует совместимость ДНК как основу для алгоритма подбора пары.

Приложение выделяет 11 генов, которые сочетаются с нашими феромонами, которые, как полагают, через химические реакции влияют на сексуальную привлекательность, сообщает The Independent.

Сочетание этих данных с персональной информацией, указанной в профилях пользователей, позволяет приложению делать очень конкретные прогнозы.

 "Приложение использует как ваши биологические данные, так и социальные; мы собираем вашу генетическую информацию с помощью специального тампона и получаем информацию о том, что вы любите, не любите, ваши интересы через профили в социальных сетях, таких как Facebook, Twitter и тому подобное", - объясняют на веб-сайте приложения.

 

Агентство Телевидения Новости

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