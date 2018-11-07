В Великобритании родился редкий гибрид осла и зебры

В графстве Сомерсет в Великобритании недавно родился уникальный детеныш осла и зебры.

Детеныш назвали Зиппо, его отец – осел, а мама – зебра, привезена на ранчо из-за рубежа. Его окраска очень необычная: тело серое, как в осла, а на ногах – полосатые гетры. Подобных животных в Великобритании всего двое.

39-летняя фермер Кристина Тернер очень волновалась, как пройдет беременность зебры. Чтобы не наносить стресс животному даже не возила его к ветеринару. Она заявила, что очень рада здоровому ребеночку-гибрида.



Фермер очень беспокоилась о том, как пройдет беременность жывотного





Источник: https://24tv.ua/ru/mezhdunarodnye_novosti_tag1121

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