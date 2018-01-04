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В Украине лося внесли в Красную книгу

В Украине лося внесли в Красную книгу

Лося европейского внесли в Красную книгу Украины, поэтому отныне охота на него карается законом. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр экологии Остап Семерак.

"Минюст в последние дни декабря зарегистрировал приказ Минприроды о внесении изменений в Перечень видов животных заносятся в Красную книгу Украины. Буквально только что получил документ. Отныне лось европейский в Украине относится к краснокнижным животным", - говорится в его сообщении.

 При этом министр отметил, что данное решение не снимает с повестки дня в Украине проблему браконьерства - это один из приоритетных вызовов в 2018 году.

 

Агентство Телевидения Новости

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