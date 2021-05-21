В Украине начинается ВНО-2021: сегодня - тестирование по химии

Сегодня, 21 мая, стартует Внешнее независимое оценивание (ЗНО) 2021 года. Начнется оно тестированием по химии и продлится до 15 июня.

Для прохождения теста по химии зарегистрировались 12 744 человек, для которых создана 881 аудитория в 62 пунктах тестирования.

Нынешнее ЗНО, как и в предыдущем году, будет проходить с соблюдением противоэпидемических правил, ведь в Украине действует введенный из-за коронавируса карантин.

Так, чтобы избежать скопления у входа в пункт тестирования, допуск участников к пункту начался в 9:50 и продлится до 10:50.

В приглашении-пропуске указан промежуток времени, в течение которого участнику ЗНО рекомендовано прибыть в пункт тестирования и пройти процедуру допуска. Данная процедура предусматривает, в частности, прохождение термометрии и идентификации участников ЗНО.

Вход участников тестирования в пункты проведения ЗНО будет разрешен только при наличии следующих документов:

оригинала Сертификата внешнего независимого оценивания;

паспорта или другого документа, серия (при наличии) и номер которого указаны в сертификате;

приглашения-пропуска для участия во внешнем независимом оценивании, которое участники должны самостоятельно распечатать с информационной страницы. В нем, в частности, указан промежуток времени, в течение которого рекомендовано прибыть в пункт тестирования и пройти процедуру допуска.

В Украинском центре оценивания качества образования отмечают, что в случае невозможности предъявления оригинала сертификата, паспорта или другого документа, удостоверяющего личность, участник не будет допущен в пункт проведения ЗНО.

Агентство Телевидения Новости