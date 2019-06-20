В Украине отменили обязательную школьную форму для учеников

Президент Украины Владимир Зеленский отменил указ об обязательной школьной форме. Соответствующий документ размещен на сайте Президента, передает УНН.

Так, Зеленский отменил Указ Президента Украины 12 июня 1996 № 417 "О школьной форме для учащихся средних учебных заведений", который предусматривал обязательное введение школьной формы для учащихся средних учебных заведений всех типов.

Отметим, в апреле 2019 года на сайте Президента появилась петиция об отмене обязательной школьной формы и соответствующего Указа Президента.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым признаны утратившими силу ряд указов.

Новости портала «Весь Харьков»