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В Украине принят новый закон о среднем образовании: что изменится

В Украине принят новый закон о среднем образовании: что изменится

Верховная Рада приняла законопроект №0901 "О среднем образовании"  во втором чтении.

"За" проголосовало 327 депутатов.

Народный депутат под партии "Голос" Инна Совсун во время заседания ВР сказала, что в этом законе есть важные изменения, но он "не решает никаких проблем в образовании" .

Министерство образования и науки объясняет изменения для учеников, учителей, родителей и образовательных управленцев.

Закон гарантирует зачисление детей в начальную школу без конкурсов, при этом заведение должно быть территориально доступным для детей независимо от их социального статуса или места рождения. 

Инклюзивность - то есть возможность детям с особыми образовательными потребностями учиться в обычных школах по собственной образовательной траектории - также предусмотрена документом гарантируется ученикам.

Дети на длительном стационарном лечении благодаря принятию этого документа наконец получат защищенное законом право получать образование в медучреждениях.

Этот механизм дает возможность каждому ученику гибко и с учетом собственных потребностей и талантов строить свое обучение.

Это важно прежде всего для детей с особыми образовательными потребностями и тех учеников, дополнительно углубленно учатся вне школы стремятся учиться дома.

Для работы по индивидуальной траектории ученик и / или его родители должны будут обратиться с заявлением в школу.

Под это создавать индивидуальный учебный план, который писать вместе педагоги, родители и ученик, одобрять педсовет и утверждать директор.

Далее для подтверждения знаний по предметам, которые приобретаются за учреждением, проводится обычное годовое оценивание или ГНА.

Если же речь идет о подтверждении результатов по домашнему форме, школьнику нужно будет сдавать семестровый контроль (то есть 2 в год).

Закон впервые открывает возможность предоставления ученикам, что в этом нуждаются, индивидуальных и / или групповых консультаций на базе школы. Планируется, что такие консультации будут оплачиваться за счет государства.

 

Агентство Телевидения Новости

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