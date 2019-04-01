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В Україні створили електромагнітну зброю

В Україні створили електромагнітну зброю

Нова зброя здатна вивести з ладу будь-яку техніку або об’єкти інфраструктури, які оснащені електронними системами.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на Military Navigator.

Повідомляється, що підприємства оборонного комплексу розробили та освоїли виробництво електромагнітної зброї, призначеної для ураження різних типів військових радіоелектронних засобів, в тому числі — систем енергоживлення і систем передачі даних.

«За принципом роботи нова електромагнітна зброя створює потужне електромагнітне випромінювання, що призводить до виходу з ладу радіоелектронної апаратури, яка є в складі озброєнь і військової техніки, або створює значні перешкоди її штатному функціонуванню», – пояснює держпідприємство “Спецтехноекспорт”.

Зазначено, що такий тип озброєнь використовує лише енергію електромагнітного випромінювання, тому його дія не має летального впливу на людей, проте здатне вивести з ладу будь-яку техніку або об’єкти інфраструктури, які оснащені електронними системами.

Також повідомляється, що електромагнітні боєприпаси можуть бути розміщені як на ракетних, так і авіаційних носіях, включаючи безпілотні літальні апарати. Таким чином, нова електромагнітна зброя може ефективно застосовуватися проти стратегічно важливих цілей противника, в тому числі командних і адміністративних центрів, вузлів зв’язку, електростанцій, об’єктів протиповітряної оборони тощо без ризику нанесення шкоди цивільному населенню.

Крім того повідомляється, що в лютому «Спецтехноекспорт» вже здійснив постачання в Індію першої партії нового типу зброї та проводить переговори щодо поставок додаткової партії вказаних виробів.

«Разом оборонні підприємства України готові, в разі зацікавленості з боку силових структур і направлення відповідного замовлення, розгорнути серійне виробництво електромагнітної зброї для української армії», – йдеться в повідомленні.

Источник: uprom.info

Автор: Владислав Христофоров, редактор Національного промислового порталу

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Темы: впк, Украина

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