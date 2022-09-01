В Україні створили платформу для вчених, що потерпають від війни

Українські вчені разом із медіа «Куншт» запускають ініціативу для науковців, які постраждали від війни. Science at Risk – це спільнота та веб-платформа, яка дозволить популяризувати експертизу українських вчених, знайти міжнародних партнерів і донорів, розповідати історії українських науковців під час війни широкій аудиторії.

Десятки наукових установ зазнали руйнувань або опинилися в окупації, сотні вчених змушені були покинути домівки, дослідження чи місце роботи. Водночас держава наразі не має потужності повноцінно відновити всю наукову інфраструктуру.

Саме для того, щоб вирішувати проблеми та адресувати потреби українських науковців міжнародній спільноті й буде створена платформа Science at Risk.

У межах платформи українські вчені будуть працювати в експертних робочих групах, які аналізуватимуть ситуацію в країні та шукатимуть шляхи вирішення як нагальних, так і довгострокових проблем. Усі результати з’являтимуться на англомовній та українськомовній веб-платформі.

Презентація платформи відбудеться 1 вересня о 18:00 на сторінці Куншт у фейсбуці та сторінці Національного Фонду досліджень.

Проєкт створений за участі кандидатки фізико-математичних наук, колишньої генеральної директорки Директорату науки та інновацій МОН Юлії Безвершенко та доктора хімічних наук, засновника платформи Ukrainian Science Reload Юрія Халавки.

- На сайті іноземні вчені та журналісти зможуть:

знайти українських експертів;

дізнатися про потреби української науки з перших вуст;

допомогти конкретним людям та інституціям;

знайти колег для спільних проєктів.

- Для українських вчених це:

спільнота для обговорення питань розвитку науки та обміну досвідом;

можливість отримати грантову підтримку;

змога продовжити дослідження чи розпочати нові з іноземними колегами;

майданчик для пошуку вирішення проблем.

Над розробкою пропозицій та бачення будуть працювати робочі групи вчених, і наразі шукають серед вчених координаторів робочих груп. Ця позиція оплачувана.

«Ми шукаємо небайдужих людей, які готові опрацювати кращі світові та запропонувати нові практики та ідеї щодо вирішення проблем. Проєкт дозволить здобути досвід міжнародної співпраці в галузі наукового менеджменту та аналітики», – пояснює Юрій Халавка.

Важливою складовою перемоги і розбудови України є залучення найбільш підготовлених та мотивованих людей до розробки і ухвалення рішень. Наука є фундаментом, на якому наша держава будуватиме свою обороноздатність та економіку, тому сьогодні критично необхідно розвивати і посилювати наукову спільноту, допомагати формулювати бачення її збереження та розвитку. На це і націлено проєкт.

Юлія Безвершенко

«Під час консультацій з українськими науковцями ми дізналися про Центри передового досвіду науки, які існують у різних країнах світу. Через повномасштабне вторгнення росії українські вчені були вимушені здобувати досвід збереження своїх досліджень, архівів та колекцій, перевезення досліджень за кордон, пошук нових позицій і можливостей для співпраці з міжнародними установами. Амбітною метою платформи Science at risk є накопичення цього досвіду для збереження й відновлення науки в Україні, але й також для того, щоб передати цей досвід світові. Ми хочемо, щоб онлайн-платформа у майбутньому стала тим самим Центром передового досвіду науки», – говорить співзасновник Куншт Кирило Безкоровайний.

Джерело: prportal.com.ua

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