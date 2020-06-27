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В українських університетах створюватимуть дослідницькі лабораторії зі штучного інтелекту

В українських університетах створюватимуть дослідницькі лабораторії зі штучного інтелекту

В українських вишах за підтримки бізнесу планують створити лабораторії з досліджень у сфері штучного інтелекту. Перший етап ініціативи — презентація проєкту лабораторій штучного інтелекту для представників університетів та ІТ бізнесу — відбувся сьогодні, 25 червня 2020 року.

Захід було організовано спільно Комітетом з розвитку штучного інтелекту в Україні при Міністерстві цифрової трансформації та Міністерством освіти і науки України (МОН). Загалом у заході взяли участь більше ста представників ЗВО України, в освітніх програмах яких представлено напрямок штучного інтелекту.

Учасники зустрічі надали рекомендації щодо створення та організації діяльності лабораторій зі штучного інтелекту в університетах. Проєкт щодо створення відповідної лабораторії вже реалізовано в Українському католицькому університеті (УКУ).

Презентував вишам цей кейс керівник R&D SoftServe Микола Максименко. Він розповів про мотивацію IT компаній підтримувати та надавати фінансування на проведення досліджень і розвиток таких лабораторій.

Олексій Молчановський, керівник освітньої програми в УКУ, поділився досвідом створення та організації роботи дослідницької лабораторії машинного навчання.

Про досвід довгострокової взаємодії компаній та університетів в Україні учасникам розказав голова освітньої групи Комітету з розвитку штучного інтелекту в Україні Віктор Сдобніков.

А інформацію про організаційно-правові та фінансові аспекти створення лабораторій презентував керівник експертної групи з питань розвитку інновацій Директорату науки та інновацій МОН Ігор Таранов.

На наступному етапі проєкту буде розроблено та запропоновано типовий пакет договорів між університетами і компаніями щодо процедури створення лабораторій штучного інтелекту. Це істотно прискорить та спростить роботу провідним іноземним компаніям з університетами, а також дозволить залучити інвестиції в розвиток штучного інтелекту в Україні.

Надалі планується організувати ще один захід для українських вишів та бізнесу. На ньому університети презентуватимуть спроможність організувати таку лабораторію на базі свого закладу, а бізнес матиме змогу обрати найкращих для інвестицій в проєкт.

Нагадаємо, що Мінцифри розробило каталог освітніх програм для вступників університетів з інформацією про підготовку фахівців у галузі штучного інтелекту. В каталозі — аналіз даних, машинне навчання, комп'ютерний зір, розпізнавання образів, обробка природної мови. Заклади вищої освіти можуть знайти аналогічні програми, партнерів-роботодавців, меценатів та студентів.

Источник: thedigital.gov.ua

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