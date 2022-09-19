В Україну повертаються дощі: сухо буде лише в декількох областях

У вівторок в Україні знову очікуються дощі. Опади накриють практично всю країну, крім деяких областей на півдні та південному сході. Місцями дощі будуть сильними. Тепло розподілиться нерівномірно. Так, на заході та більшості північних областей похолодає до +10°…+12°, а на сході повітря прогріється до +17°…+23°.

Про це повідомляє Погода УНІАН.

У Києві завтра буде хмарно, суцільна хмарність. Температура повітря вночі +8°, вдень +11°, дощ.

У Харкові 20 вересня – похмуро, суцільна хмарність, температура вночі +8°, вдень +17°, невеликий дощ.

У Дніпрі завтра температура вночі буде +10°, вдень +20°, похмуро, суцільна хмарність.

У Львові у вівторок буде невелика хмарність. Вночі +6°, вдень +10°, сильний дощ.

В Івано-Франківську завтра буде невелика хмарність, вночі +5°, вдень +10°, сильний дощ.

У Полтаві – невелика хмарність, температура повітря +8°…+16°, злива.

В Одесі 20 вересня – невелика хмарність, температура вночі +8°, вдень +18°.

У Херсоні у вівторок вночі +9°, вдень +19°, невелика хмарність, легкий дощ.

У Сімферополі у вівторок буде невелика хмарність, +8°…+20°.

Народні прикмети на 20 вересня

20 вересня – день мученика Созонта. Багато “одежинок” на цибулинах – бути зимі холодній.

Агентство Телевидения Новости