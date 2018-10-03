В университете Каразина открылась выставка уникальных 3D моделей черепов древних людей.

У нынешних первокурсников исторического факультета университета Каразина, появилась уникальная возможность воочию увидеть и сравнить череп современного человека с черепами предков. Все благодаря выставке под красноречивым названием "Печать предков". Несколько инженеров совместно с работниками музея археологии, создали около десяти точных копий черепов, напечатав их на 3D принтере. По словам декана исторического факультета, Сергея Литовченко, эта выставка уникальна.

Сергей Литовченко, кандидат исторических наук, доцент

Взагалі для країни і для Харкова також - це надзвичайна виставка, тому що раніше в нас не було можливості, технічних можливостей демонструвати найвідоміші знахідки антропології безпосередньо в стінах нашого музею, Харківського університету.

Ирина Шрамко, директор музея археологии, кандидат исторических наук

Посмотреть или подержать даже в руках при исследовании сам череп, потому-что они естественно хранятся в разных музеях мира к ним очень ограниченные возможности доступа. Эти 3D технологии позволяют увидеть точные объёмные копии этих черепов древних людей.

По словам Юрия Гошовского, некоторые из экспонатов этой выставки были найдены учеными буквально несколько лет назад. И потому что их исследуют ученые, на витрины музеев они попадут еще не скоро. Но с помощью 3D сканирования, которое выкладывают в сеть ведущие музеи и университеты, команда Intellect Networking напечатала точные копии уникальных археологических находок уже сейчас.

Юрий Гошовский, организатор научно-просвет. проекта Intellect Networking

Современные технологии 3D печати, которые позволяют сделать очень точную 3D копию, и очень точно, там до долей миллиметров распечатать в пластике этот оригинальный предмет. Поэтому когда мы услышали, что университеты и музеи всего мира стараются отцифровывать свои коллекции и какие-то интересные экспонаты с точки зрения происхождения человека появились в открытом доступе - мы решили их напечатать и дать возможность посмотреть всем людям.

Над данной экспозицией работало больше десятка человек, в том числе Николай Христенко. На его счету три модели, представленные на выставке. Говорит, для печати использовал термопластичный материал, после же пришлось шлифовать и красить модель. Впрочем, некоторые черепа печатали частями, а потом склеивали, как вот, например копию черепа Гейдельбергского человека.

Николай Христенко, инженер, занимается 3D печатью

Ну, окремо робилася щелепа, і з трьох частин сам череп бо він не вміщався в зону друку, потім череп склеювався, а щелепа так і залишилася окремо.

В руках Арсения Ивасенко - точная копия черепа самого массивного вида парантропа австралопитека Бойса, это одна из четырех моделей, которую парень напечатал своим 3D принтером для выставки "Печать предков" в музее археологии. На изготовление такой модели, по словам Арсения у него ушло около суток.

Арсений Ивасенко, инженер, занимается 3D печатью

Вона найбільша з тих, що друкував я, тут є набагато більші. Цей череп в мене зайняв приблизно добу. Менше доби, все через те, що я друкував ось так вгору.

По словам создателей моделей, выставка будет работать до конца ноября, потом в планах организаторов, возможные путешествия черепов по стране.

Агентство Телевидения Новости