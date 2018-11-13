В Змиеве нашли древний подземный ход

На выходных во время проведения раскопок в Змиеве археологи обнаружили древний поземный ход.

Об этом сообщили в Змиевском краеведческом музее.

При исследовании хода под землей обнаружили предметы быта: почти полностью уцелевший кувшин и обломки керамической посуды.

По мнению специалистов музея, предположительно ход пролегает под городом и ведет к реке.

Как рассказали в музее, сам ход был засыпан и открылся позже, свод шириной 1,5 метра, до дна – тоже так примерно. Полностью до дна археологи не докопались, так как им не хватило светового дня.

По словам краеведов, весь Змиев стоит на подземных ходах, ведущих в разные стороны, однако большинство из них завалены сами по себе или специально засыпаны.

Агентство Телевидения Новости