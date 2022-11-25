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Варити не треба: шеф-кухар розповів, як швидко приготувати кускус і гречку

Варити не треба: шеф-кухар розповів, як швидко приготувати кускус і гречку

Український шеф-кухар Євген Клопотенко допомагає українцям пережити війну, працюючи на кулінарному фронті, а також ділиться корисними порадами зі своїми підписниками.

Нещодавно в Instagram-акаунті Євген розповів, як можна швидко приготувати улюблену багатьма гречку чи кускус. Особливо актуальними є ці рекомендації в умовах тривалої відсутності електроенергії.

Шеф-кухар пропонує просто запарювати кускус гарячою водою та зберігати в термосі. Для запарювання гречки підійде як вода, так і бульйон.

А ще Клопотенко ділиться маленьким лайфхаком. Справа в тому, що саме гречану кашу абсолютно не обов'язково варити або навіть запарювати окропом. Цій крупі цілком достатньо й холодної води.

Крім того, такий варіант є кориснішим, ніж усі інші відомі вам способи приготування гречаної каші. Приготована в холодній воді гречка зберігає більше корисних властивостей і вітамінів.

Джерело: focus.ua

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