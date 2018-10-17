Вчені попереджають про величезний дефіцит пива. Це через глобальне потепління

Зростання глобальних температур впливає не тільки на нашу безпеку, але і на раціон. Вчені вважають, що зміна клімату може призвести до глобального дефіциту пива

Про це пише Science Alert.

Вчені з Університету Східної Англії знайшло зв'язок між зміною клімату і вживанням пива. Дослідники задалися питанням: що буде з пивною галуззю завтра, якщо ми відчуємо найсуворіші форми посухи та спеки, які очікують кліматологи у найближчі роки?

На думку дослідників, ці екстремальні погодні умови можуть стимулювати 16% зниження світового споживання пива. Це еквівалентно 29 мільярдам літрів або кількості пива, яку щорічно споживають в США.

"Проблема - це пропозиція, а не попит. У разі сучасного лиха, пов'язаного з кліматом, у фермерів може виникнути проблема з виробництвом ячменю - основного інгредієнта пива", - зазначають науковці.

Це погана новина для світового ринку пива, який, згідно з прогнозами, досягне 750 мільярдів доларів США до 2022 року. Це також погана новина для споживачів, адже у такому випадку ціни на пиво зростуть в усьому світі.

Особливо гостро ефект відчуватиметься в Китаї, найбільшому в світі споживачі пива. Якби завтра настала сильна спека або посуха, це знизило б споживання приблизно на 10% або більш ніж на 12 мільярдів банок пива. США могли б бачити зниження споживання на 20%, або майже 10 мільярдів банок пива.

Дослідження передбачає найбільше підвищення цін в багатих пивних країнах, таких як Ірландія.На додаток до цих економічних наслідків глобальний дефіцит пива може мати соціальні та політичні наслідки.

Як пише один з авторів дослідження, Дабо Гуань, зміна клімату може спровокувати певну "перестановку", при якому пиво стане недешевим товаром, куди менш доступним для робітничого класу.

"Ми не пишемо цю статтю, щоб спонукати людей пити більше сьогодні, ніж завтра", - сказав Гуань. "Ми говоримо, що ... якщо люди все ще хочуть пити пиво, поки вони дивляться футбол, ми повинні щось зробити зі змінами клімату".

Источник: newsua.one

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