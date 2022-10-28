Вчені розгадали секрет звучання скрипок Страдіварі

Вивчивши за допомогою сканувальної мікроскопії два інструменти, Сан-Лоренцо 1718 і Тоскано 1690, вчені виявили під шарами лаку тонкий прошарок білка.

Вчені з Американського хімічного товариства заявили про те, що їм вдалося розкрити таємницю звучання скрипок Антоніо Страдіварі, які вважаються одними з найкращих подібних інструментів. Провівши нанометрове дослідження двох скрипок, вчені виявили між шаром лаку та деревиною тонкий прошарок білка. Очевидно, це робилося, щоб заповнити нерівності в поверхні дерева, що впливало на резонанс і звук.

Про це пише Science Daily.

Під час дослідження вчені вирішили вивчити дві скрипки музиканта - Сан-Лоренцо 1718 та Тоскано 1690 року.

Використовуючи синхротронну інфрачервону спектроскопію з перетворенням Фур'є, команда виявила, що обидва зразки мали проміжний шар. Але цей метод не дозволив визначити склад шару.

Після цього вчені звернулися до мікроскопії ближнього поля, що сканує з інфрачервоним розсіюванням (IR s-SNOM). Апарат IR s-SNOM включає мікроскоп, який збирає зображення шириною в десятки нанометрів і вимірює інфрачервоне світло, яке розсіюється від шару покриття і деревини, для збору інформації про їхній хімічний склад.

Як результат, вчені з'ясували, що шар між деревом та лаком обох інструментів містить сполуки на основі білків, які збираються у нанорозмірні плями.

Джерело: tsn.ua

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