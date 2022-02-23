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Вчені Шотландії заявили про знахідку рештків "найбільшого у світі птерозавра юрського періоду"

Вчені Шотландії заявили про знахідку рештків найбільшого у світі птерозавра юрського періоду

У Шотландії знайшли останки "найбільшого в світі птерозавра юрського періоду", завдяки чому стало відомо, що ці плазуни існували приблизно на 25 мільйонів років раніше, ніж вважалося раніше

Про це повідомляє The Guardian.

Скам'янілі останки птерозавра з розмахом крил приблизно 2,5 м знайшли на шотландському острові Скай, де істота жила 170 млн років тому. Ця знахідка проливає нове світло на еволюцію птерозаврів: тепер відомо, що птерозаври такого розміру існували на 25 мільйонів років раніше, ніж вважалося.

Вчені Шотландії заявили про знахідку рештків найбільшого у світі птерозавра юрського періоду

Мисливці за скам'янілостями в Шотландії стверджують, що знайшли останки найбільшого в світі птерозавра юрського періоду. За їхніми словами, ця істота, неофіційно відома як птеродактиль, також може похвалитися гострими зубами, якими могла ловити рибу.

Нове відкриття назвали Dearc sgiathanach, що означає "крилата рептилія" і "рептилія зі Скай" на шотландській гельській.

"Коли ця істота жила близько 170 мільйонів років тому, це була найбільша тварина, яка коли-небудь літала, принаймні, наскільки нам відомо", - сказав професор Стів Брусатт, співавтор дослідження з Единбурзького університету.

Довідка: Птерозаври - вимерлий ряд плазунів мезозойської ери, що освоїли повітряне середовище проживання. Вони жили 210-65,5 млн років тому, одночасно з динозаврами і морськими ящерами.

Вчені Шотландії заявили про знахідку рештків найбільшого у світі птерозавра юрського періоду

Источник: espreso.tv

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