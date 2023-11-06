Наука
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:53
Просмотров: 96

Вчені змоделювали зомбі-апокаліпсис

Вчені змоделювали зомбі-апокаліпсис

Дослідники з Університету Аалто (Фінляндія) використали комп'ютерне моделювання для аналізу поширення «зомбі-вірусу», щоб зрозуміти, як протистояти реальній пандемії та боротися з дезінформацією. На їхню думку, адміністрація міста матиме всього кілька годин, щоб повністю ізолювати столицю від подальшої експансії хвороби.

У своїй моделі вчені додали симуляцію переміщення людей та зомбі всередині фінських міст та між ними. Симуляція поведінки окремих людей замість традиційних моделей у масштабі населення також дозволяла оцінювати ефективність карантину певного регіону чи різницю між повстанням зомбі, що починається у густонаселеному місті чи сільській місцевості. Особливу складність представляла оцінка деяких параметрів моделі - наприклад, як оцінити ймовірність того, що людина виграє у сутичці із зомбі або буде заражена. Для цього дослідники використовували спрощену, але реалістичну модель взаємодій, щоб знизити складність обчислень та моделювати різні сценарії.

Головний висновок дослідження: чума буде поширюватися надзвичайно швидко, тому заходи щодо її запобігання мають бути стрімкими. Починаючи з одного зомбі у столиці, влада матиме лише сім годин, щоб повністю ізолювати місто. Інакше зомбі неминуче затоплять усю країну. Модель також можна адаптувати для аналізу інших явищ, які поширюються подібно до хвороби — на кшталт чуток чи дезінформації.

Джерело: internetua.com

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Маск анонсував запуск нової моделі штучного інтелекту Grok - конкурента ChatGPT
Сегодня 08:43    99
Фінляндія опублікувала фото паркану, який будує на кордоні з Росією
30.10.2023 08:43    266
Газопровод из Эстонии в Финляндию могли повредить китайцы
22.10.2023 06:11    329
Windows 11 востаннє отримала оновлення безпеки від Microsoft
15.10.2023 10:27    404
Microsoft у подробицях розповіла користувачам Windows, як встановити Linux
15.10.2023 09:47    410
В Финляндии подозревают рф в повреждении газопровода Balticconnector
11.10.2023 07:27    228
OpenAI вивчає можливість створення власних мікросхем ШІ
08.10.2023 09:56    813
Windows 12 працюватиме за підпискою
08.10.2023 08:41    419
50% застосунків для фінансів в Україні — російські та мають доступ до грошей українців
29.09.2023 07:00    383
Фінляндія, яка нещодавно вступила в НАТО, провела тренування винищувачів перед носом у росії
26.09.2023 09:27    221
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 