Вчені змоделювали зомбі-апокаліпсис

Дослідники з Університету Аалто (Фінляндія) використали комп'ютерне моделювання для аналізу поширення «зомбі-вірусу», щоб зрозуміти, як протистояти реальній пандемії та боротися з дезінформацією. На їхню думку, адміністрація міста матиме всього кілька годин, щоб повністю ізолювати столицю від подальшої експансії хвороби.

У своїй моделі вчені додали симуляцію переміщення людей та зомбі всередині фінських міст та між ними. Симуляція поведінки окремих людей замість традиційних моделей у масштабі населення також дозволяла оцінювати ефективність карантину певного регіону чи різницю між повстанням зомбі, що починається у густонаселеному місті чи сільській місцевості. Особливу складність представляла оцінка деяких параметрів моделі - наприклад, як оцінити ймовірність того, що людина виграє у сутичці із зомбі або буде заражена. Для цього дослідники використовували спрощену, але реалістичну модель взаємодій, щоб знизити складність обчислень та моделювати різні сценарії.

Головний висновок дослідження: чума буде поширюватися надзвичайно швидко, тому заходи щодо її запобігання мають бути стрімкими. Починаючи з одного зомбі у столиці, влада матиме лише сім годин, щоб повністю ізолювати місто. Інакше зомбі неминуче затоплять усю країну. Модель також можна адаптувати для аналізу інших явищ, які поширюються подібно до хвороби — на кшталт чуток чи дезінформації.

Джерело: internetua.com

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