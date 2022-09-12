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Вчений запропонував створити “резервну копію” людства

Вчений запропонував створити “резервну копію” людства

Професор Гарвардського університету запропонував створити резервну копію «людства» на Місяці у разі глобальної катастрофи. Це дозволило б нашій цивілізації не виявитись повністю зниклою.

Автором ідеї виступив астрофізик Аві Леб. Він заявив, що американську місячну місію Artemis I можна було б використати, щоб зробити резервну копію людського життя. Вчений вважає, що все можна було б оновлювати прямо із Землі через лазерну систему зв’язку.

Леб каже, що це могло б урятувати людство від зникнення у разі загрози ядерної війни, зміни клімату, пандемії, падіння астероїдів. Якщо станеться найгірше, цінна інформація, включаючи ДНК та інші створені людиною речі, такі як книги, фільми, могли б зберегтися у спеціальному хмарному сховищі.

Джерело: pixelinform.com

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Темы: космос, США

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