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Вчителі отримають преміювання за учнів, які займають перші місця на олімпіадах

Вчителі отримають преміювання за учнів, які займають перші місця на олімпіадах

Залучити у сферу освіти обдаровану молодь намагатимуться за допомогою надбавок до зарплат та усунення недоліків у законодавстві. Заради цього органи місцевого самоврядування позбавлять деяких владних функцій.

Відповідний проект «Про внесення змін до Закону України «Про освіту» щодо преміювання вчителів за престижність професії та високу результативність праці (№10377) подано на розгляд народним депутатам.

Нині, як стверджують автори законопроекту, попереднє трактування про надбавки в розмірі до 30% призводить до зловживань і нехтувань з боку органів місцевого самоврядування. Останні заради заощадження бюджетних коштів економлять саме на сфері освіти, а не на своїх посадових окладах, тому і передбачають мінімальні надбавки для вчителів за

престижність професії у розмірі 5—10%.

Тож, щоб це виправити, пропонують виплачувати 30-відсоткову надбавку від фіксованої винагороди за престижність професії для вчителів. А також передбачити преміювання педагогічних працівників, учні яких стали призерами обласних учнівських олімпіад, у розмірі одного посадового окладу. За виховання призерів всеукраїнських змагань — 2 посадові оклади. А за участь у міжнародних олімпіадах — 3 ставки заробітної плати.

Фінансуватимуть такі виплати зі спеціально створеного окремого рахунку територіальної громади, на який надходитимуть кошти в розмірі 1% від загального фонду заробітної плати вчителів. Заради підвищення престижності праці вчителів їм обіцяють створити пільгові умови отримання житла. Проте досі «паперові» гарантії жодним чином не вплинули на якість освіти в українських школах.

Источник: zib.com.ua

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Темы: школа

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