Вічна мерзлота: кліматологи попередили про серйозну загрозу людству

На планеті Земля вже у 2020 році може розпочатися серйозне похолодання, яке переросте в новий льодовиковий період.

Про це пише "Space Weather".

За прогнозами експертів, в 2020 році Сонце перейде в фазу мінімально можливої ​​активності. Раніше таке відбувалося в 1645-1715 роках, коли на Сонці була мінімальна кількість плям (так званий "Мінімум Маундера"). Тобто замість 40 тисяч налічувалося всього лише 50 плям.

Актуальні дані говорять про повторення сюжету. Як повідомляється, з кожним роком кількість утворень на Сонці зменшується. Черговий Льодовиковий період виявиться вельми суворим, за прогнозами він триватиме близько сімдесяти років. Кліматологи вже замислюються над створенням машин для підтримки комфортної температури.

Источник: prm.ua

Новости портала «Весь Харьков»