Наука
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:28
Просмотров: 96

Вічна мерзлота: кліматологи попередили про серйозну загрозу людству

Вічна мерзлота: кліматологи попередили про серйозну загрозу людству

На планеті Земля вже у 2020 році може розпочатися серйозне похолодання, яке переросте в новий льодовиковий період.

Про це пише "Space Weather".

За прогнозами експертів, в 2020 році Сонце перейде в фазу мінімально можливої ​​активності. Раніше таке відбувалося в 1645-1715 роках, коли на Сонці була мінімальна кількість плям (так званий "Мінімум Маундера"). Тобто замість 40 тисяч налічувалося всього лише 50 плям.

Актуальні дані говорять про повторення сюжету. Як повідомляється, з кожним роком кількість утворень на Сонці зменшується. Черговий Льодовиковий період виявиться вельми суворим, за прогнозами він триватиме близько сімдесяти років. Кліматологи вже замислюються над створенням машин для підтримки комфортної температури.

Источник: prm.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Погода в Харькове подробно
Сегодня 00:15    198
На Харківському звалищі добуватимуть біогаз
29.05.2019 06:43    230
ГосЧС предупреждает о новом повышении уровня воды на Закарпатье и Прикарпатье
29.05.2019 06:04    117
Погода в Харькове подробно
29.05.2019 00:15    380
Погода в Харькове подробно
28.05.2019 00:15    356
Через негоду на заході України загинули 2 людини – ДСНС
27.05.2019 10:11    133
На Харьковщине молния убила рыбака
27.05.2019 06:33    220
Погода в Харькове подробно
27.05.2019 00:15    532
Кабмин примет решение о выделении средств из резервного фонда для преодоления последствий паводков на западе Украины
26.05.2019 09:52    115
В украинских водоемах ожидается повышение уровня воды
26.05.2019 07:03    145
Загрузка...
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 