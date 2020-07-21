Від "Фарадея" до "Вернадського": меморандуму про передачу Україні британської антарктичної станції – 25 років

20 липня 2020 року виповнилося 25 років меморандуму про передачу Україні британської антарктичної станції “Фарадей”. Цей документ фактично відкрив шлях нашим ученим до продовження антарктичних досліджень вже у незалежній Україні. 20 липня 1995-го у Лондоні його підписали міністр закордонних справ Великої Британії Девід Девіс та Посол України у Великій Британії Сергій Комісаренко.

“Десь навесні 1993 року з-поміж циркулярних листів, які отримувало наше посольство, я отримав листа від міністерства закордонних справ Британії про те, що Британія хоче продати свою антарктичну станцію «Фарадей». Ми миттєво провели невелике дослідження – виявилося, що це одна з найкращих станцій Британії. Я одразу почав проводити зондаж серед британських урядових кіл, як можна було б купити цю станцію, і паралельно написав про цю можливість Президенту України, в МЗС та НАН України”, – пригадує ті події Сергій Комісаренко, нині директор Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАНУ.

Переговори тривали близько 2 років. Зокрема, йшлося про те, щоб Україна як молода держава отримала найкращі умови для купівлі станції. Крім того, Британія хотіла передати станцію лише тій країні, яка мала потенціал для продовження досліджень.

“Я думаю, британці одразу визначили, що Україна може бути достойним партнером, але мали перевірити наші наукові здібності. Вони надіслали кілька делегацій до України, щоб перевірити, чи є у нас наукові інститути, які можуть продовжувати відповідні наукові дослідження. І вони, звичайно, переконалися”, – розповідає Сергій Комісаренко.

Зрештою, до посольства надійшло повідомлення, що Британія погоджується безкоштовно передати Україні антарктичну станцію “Фарадей”. 20 липня 1995 року за участі української делегації в урочистій обстановці було підписано відповідний меморандум. Україна отримала станцію безкоштовно, але за умови продовження розпочатих Британією наукових досліджень. Вони на тепер вже українській антарктичній станції “Академік Вернадський” тривають донині.

“День підписання цього меморандуму – одна з поворотних дат в історії української науки. Саме цього дня почало відкриватись унікальне вікно можливостей, завдяки якому українські науковці можуть брати участь у дослідженнях світового значення, міжнародних консорціумах та проєктах, водночас не емігруючи, а лишаючись саме українськими дослідниками. Це справді святковий день, з яким хочу привітати всіх тих, хто працював на станції, і особливо тих, хто зараз там зустрічає цей день посеред снігів та криги”, – зазначив директор Національного антарктичного наукового центру МОН Євген Дикий.

Докладніше про передачу станції Україні дивіться у відео.

Источник: mon.gov.ua

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