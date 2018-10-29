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Вдвое быстрее: ученые создали "регенерирующий" гель

Вдвое быстрее: ученые создали регенерирующий гель

Молекулярные биологи из Стэнфордского университета создали гель, который сокращает продолжительность заживления порезов и других ран в два раза.

Разработка уже прошла успешные испытания на мышах, пишет Advances in Wound Care.

«Раны не только быстрее затягивались, а и происходила реальная регенерация ткани. Порез не только «зарастал» кожей, но и внутри раны появлялись волосяные мешочки и другие железы. Подобный крем можно использовать не только для лечения порезов, но и тяжелых боевых ранений и хронических ран», — пишут исследователи.

Как рассказывают ученые, все ткани тела человека и других животных производят небольшое по силе электрическое поле, которое играет важную роль в управлении движением клеток при заживлении ран и росте тела. А появление пореза или царапины приводит к образованию «дыры» в той точке, где была нанесена рана, что заставляет будущие клетки кожи и мышц мигрировать в направлении этой «электрической ямы».

Также биологи открыли несколько генов, которые управляют процессом, и успешно проверили их работу на мышах и других животных. Например, ген FL2 «тормозит» движение новых клеток кожи, которые движутся в сторону «электрической ямы». Это открытие натолкнуло исследователей на мысль, что временное блокирование его работы ускорит зарастание тканей.

Руководствуясь этой идеей, биологи создали набор из коротких РНК-молекул, которые блокировали ген FL2 и позволили ускорить заживление ран. Затем полученное вещество добавили в один из существующих бактерицидных гелей.

Сейчас, как отмечают ученые, они проводят аналогичные опыты на коже свиней, и готовятся отправить запрос на проведение клинических исследований на добровольцах в регулирующие органы США.

Источник: rubryka.com

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Темы: наука

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