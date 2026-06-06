Вимкнення Wi-Fi-роутера на ніч: чи є справжня користь

Фахівці розвінчали міф щодо Wi-Fi-роутера.

Багато користувачів звикли вимикати Wi-Fi-роутер на ніч, вважаючи це способом зекономити електроенергію та захистити себе від можливих ризиків. Однак фахівці пояснюють: така практика майже не має сенсу.

Сучасні маршрутизатори створені для безперервної роботи та споживають мінімальну кількість електроенергії – у середньому лише 10–12 ватів на годину. За місяць це становить незначні витрати, які практично не впливають на рахунки за світло. Ще один поширений страх – перегрів пристрою. Насправді корпус роутера нагрівається лише за неналежних умов експлуатації. Проблеми можуть виникати, якщо пристрій стоїть у закритому просторі, притиснутий іншими речами або перебуває під прямими сонячними променями. За нормальної вентиляції перегрів є радше винятком, ніж правилом.

Не підтверджується й міф про шкідливе випромінювання. Рівень сигналу від побутового Wi-Fi-роутера значно нижчий, ніж у багатьох звичних електроприладів, зокрема фена чи мікрохвильової печі, тож реальної загрози для здоров’я він не несе. Якщо ж користувачів дратує миготіння індикаторів у темряві, проблему можна вирішити без вимкнення пристрою – достатньо закрити лампочки непрозорою стрічкою або перемістити роутер до іншої кімнати.

Ба більше, регулярне вимикання та вмикання маршрутизатора без потреби може навіть нашкодити. Часті перепади температури й напруги створюють додаткове навантаження на електронні компоненти та блок живлення, що прискорює зношення пристрою і зменшує строк його служби. Фахівці зазначають: вимикати роутер доцільно лише у двох ситуаціях – за очевидного перегріву корпусу або під час тривалої відсутності вдома, наприклад у відпустці чи відрядженні. В усіх інших випадках нічне вимкнення не дає відчутної користі та не підвищує рівень безпеки.

Джерело: enovosty.com

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