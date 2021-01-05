Визначає COVID-19 за декілька секунд: у Туреччині розробили новий експрес-тест

У Туреччині вчені розробили новий експрес-тест, який виявляє коронавірус за 10 секунд

Про це повідомили у Білкентському університеті.

Турецькі вчені заявили, що новий експрес-тест на коронавірус визначає результат за 10 секунд, а нова тест-система показала 99% ефективність.

Зазнаяється, для проведення тесту потрібен мазок із ротової порожнини. Позитивний результат тесту визначається зміною забарвлення.

"Зразок, взятий у пацієнта, змішується зі спеціальним розчином і наноситься на чіп виявлення патогенів. Якщо в навколишньому середовищі біосенсорний пристрій виявляє патоген, його присутність визначається за допомогою флуоресцентного сигналу", – зазначають вчені.

За словами вчених, на відміну від ПЛР-тестів, ця система заснована не на реплікації зразка, а на виявленні присутності вірусу за допомогою передових оптичних методів.

Ще однією перевагою такого тесту дослідники називають те, що він не потребує мазків з глибоких областей горла та носу.

Тест-систему планують запустити у масове виробництво протягом 2 місяців.

Источник: espreso.tv

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