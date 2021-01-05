Визначає COVID-19 за декілька секунд: у Туреччині розробили новий експрес-тест
У Туреччині вчені розробили новий експрес-тест, який виявляє коронавірус за 10 секунд
Про це повідомили у Білкентському університеті.
Турецькі вчені заявили, що новий експрес-тест на коронавірус визначає результат за 10 секунд, а нова тест-система показала 99% ефективність.
Зазнаяється, для проведення тесту потрібен мазок із ротової порожнини. Позитивний результат тесту визначається зміною забарвлення.
"Зразок, взятий у пацієнта, змішується зі спеціальним розчином і наноситься на чіп виявлення патогенів. Якщо в навколишньому середовищі біосенсорний пристрій виявляє патоген, його присутність визначається за допомогою флуоресцентного сигналу", – зазначають вчені.
За словами вчених, на відміну від ПЛР-тестів, ця система заснована не на реплікації зразка, а на виявленні присутності вірусу за допомогою передових оптичних методів.
Ще однією перевагою такого тесту дослідники називають те, що він не потребує мазків з глибоких областей горла та носу.
Тест-систему планують запустити у масове виробництво протягом 2 місяців.
Источник: espreso.tv