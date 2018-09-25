Внешнее независимое оценивание-2019 пройдёт с 20 мая по 12 июля

Внешнее тестирование в 2019 году планируют проводить с 20 мая по 12 июля, сообщают в УЦОКО.

Каждый участник сможет пройти тесты максимум по четырём предметам из 11: в списке — украинский язык и литература, история Украины, математика, биология, география, физика, химия, а также английский, испанский, немецкий и французский языки.

Выпускникам 11-х классов результаты ВНО по трём предметам зачтут как результаты государственной итоговой аттестации. Нужно обязательно сдать украинский язык и литературу, математику или историю Украины (по выбору), а также ещё один предмет из списка.

Выпускники, которые хотят засчитать результат тестирования по иностранному языку как оценку за итоговую аттестацию, и изучают этот язык на стандартном или академическом уровне, получат оценку за аттестацию по результатам заданий академического уровня. Те, кто изучает языки на профильном уровне — по результатам заданий академического и профильного уровней.

Студенты профессиональных и профессионально-технических вузов будут сдавать тесты по украинскому языку и литературе, а также математике или истории Украины. Их результаты засчитают как оценки итоговой аттестации.

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