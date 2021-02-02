ВНО-2021: как зарегистрироваться и какие предметы выбрать – главное

С 1 февраля в Украине стартовала регистрация для участия во внешнем независимом оценивании 2021 года. Зарегистрироваться можно до 5 марта включительно.

#Буквы рассказывают, что нужно для того, чтобы зарегистрироваться и какие предметы выбрать.

Что нужно для регистрации?

Для начала нужно правильно выбрать категорию, создать и заполнить регистрационную карточку. Это надо сделать на сайте УЦОКО в рубрике “ВНО/ГИА”.

Далее необходимо подготовить комплект регистрационных документов и подать его лицу, ответственному за регистрацию в учебном заведении или отправить в соответствующий региональный центр оценивания качества образования (для выпускников прошлых лет).

Комплект регистрационных документов должен содержать:

оформленную регистрационную карточку, бланк которой формируется с использованием специального сервиса “Зарегистрироваться“;

заверенную копию паспорта гражданина Украины;

заверенную копию документа о полном общем среднем образовании (для выпускников прошлых лет).

при необходимости другие документы (медицинское заключение о создании особых условий для прохождения ВНО, копию документа об изменении имени/фамилии, копию нотариально заверенного перевода на украинский язык документов, представленных на иностранном языке для регистрации).

Стоит отметить, что процедура регистрации зависит от того, будет проходить абитуриент ГИА в форме ВНО.

После отправки документов для регистрации с помощью сервиса “Состояние обработки документов” можно проверить на каком этапе обработки ваши документы.

Обработка регистрационных документов длится не дольше 10 рабочих дней с момента их поступления.

Основная сессия ВНО состоится с 21 мая до 15 июня 2021 года. А дополнительная регистрация на ВНО – с 6 до 18 мая.

Какие предметы выбрать на ВНО

Выпускники, которые заканчивают школу в 2021 году, обязательно должны сдать экзамены по четырем предметам:

Украинский язык или украинский язык и литература;

математика (уровень стандарта или профильный – в зависимости от уровня, на котором изучался предмет);

история Украины или иностранный язык (по выбору учащегося);

один из учебных предметов на выбор (история Украины, биология, география, физика, химия, английский язык, испанский язык, немецкий язык, французский язык).

Обязательно ли ВНО по математике?

Для выпускников обязательна государственная итоговая аттестация (ГИА) по математике в форме ВНО. Но для выпускников прошлых лет математика не является обязательным предметом.

Как определиться, какой именно предмет ВНО нужно пройти – по украинскому языку или по украинскому языку и литературе?

Это зависит от специальности, на которую планирует поступать выпускник.

Результаты тестирования

На ГИА результаты переводят в оценку от 1 до 12 баллов.

На ВНО в 100-200 баллов.

В этом году каждый участник может сдать ВНО не более чем из 5-ти предметов (в прошлом году были доступны тесты с 4 предметов).

Результаты ВНО и вступительная кампания

В 2021 году при поступлении в вуз будут зачислять результаты внешнего независимого оценивания 2018-2021 годов.

Для поступления в вуз на бакалавриат абитуриент должен подать сертификаты ВНО по трем конкурсным предметам (или двум конкурсным предметам, если для вступления еще необходимо пройти творческий конкурс).

Информация о результатах ВНО станет известной до 30 июня 2021 года.

С 1 июля абитуриенты смогут создать электронный кабинет и загрузить туда документы. Подать документы в вузы можно будет с 14 июля до 23 июля включительно.

Вступительные экзамены и творческие конкурсы будут проводиться с 1 по 13 июля включительно.

Участие в основной сессии ВНО является бесплатным.

Источник: bykvu.com/

Новости портала «Весь Харьков»