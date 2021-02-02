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ВНО-2021: как зарегистрироваться и какие предметы выбрать – главное

ВНО-2021: как зарегистрироваться и какие предметы выбрать – главное

С 1 февраля в Украине стартовала регистрация для участия во внешнем независимом оценивании 2021 года. Зарегистрироваться можно до 5 марта включительно.

#Буквы рассказывают, что нужно для того, чтобы зарегистрироваться и какие предметы выбрать.

Что нужно для регистрации?

Для начала нужно правильно выбрать категорию, создать и заполнить регистрационную карточку. Это надо сделать на сайте УЦОКО в рубрике “ВНО/ГИА”.

Далее необходимо подготовить комплект регистрационных документов и подать его лицу, ответственному за регистрацию в учебном заведении или отправить в соответствующий региональный центр оценивания качества образования (для выпускников прошлых лет).

Комплект регистрационных документов должен содержать:

  • оформленную регистрационную карточку, бланк которой формируется с использованием специального сервиса “Зарегистрироваться“;
  • заверенную копию паспорта гражданина Украины;
  • заверенную копию документа о полном общем среднем образовании (для выпускников прошлых лет).
  • при необходимости другие документы (медицинское заключение о создании особых условий для прохождения ВНО, копию документа об изменении имени/фамилии, копию нотариально заверенного перевода на украинский язык документов, представленных на иностранном языке для регистрации).

Стоит отметить, что процедура регистрации зависит от того, будет проходить абитуриент ГИА в форме ВНО.

После отправки документов для регистрации с помощью сервиса “Состояние обработки документов” можно проверить на каком этапе обработки ваши документы.

Обработка регистрационных документов длится не дольше 10 рабочих дней с момента их поступления.

Основная сессия ВНО состоится с 21 мая до 15 июня 2021 года. А дополнительная регистрация на ВНО – с 6 до 18 мая.

Какие предметы выбрать на ВНО

Выпускники, которые заканчивают школу в 2021 году, обязательно должны сдать экзамены по четырем предметам:

  • Украинский язык или украинский язык и литература;
  • математика (уровень стандарта или профильный – в зависимости от уровня, на котором изучался предмет);
  • история Украины или иностранный язык (по выбору учащегося);
  • один из учебных предметов на выбор (история Украины, биология, география, физика, химия, английский язык, испанский язык, немецкий язык, французский язык).

ВНО-2021: как зарегистрироваться и какие предметы выбрать – главное

Обязательно ли ВНО по математике?

Для выпускников обязательна государственная итоговая аттестация (ГИА) по математике в форме ВНО. Но для выпускников прошлых лет математика не является обязательным предметом.

Как определиться, какой именно предмет ВНО нужно пройти – по украинскому языку или по украинскому языку и литературе?

Это зависит от специальности, на которую планирует поступать выпускник.

Результаты тестирования

На ГИА результаты переводят в оценку от 1 до 12 баллов.

На ВНО в 100-200 баллов.

В этом году каждый участник может сдать ВНО не более чем из 5-ти предметов (в прошлом году были доступны тесты с 4 предметов).

Результаты ВНО и вступительная кампания

В 2021 году при поступлении в вуз будут зачислять результаты внешнего независимого оценивания 2018-2021 годов.

Для поступления в вуз на бакалавриат абитуриент должен подать сертификаты ВНО по трем конкурсным предметам (или двум конкурсным предметам, если для вступления еще необходимо пройти творческий конкурс).

Информация о результатах ВНО станет известной до 30 июня 2021 года.

С 1 июля абитуриенты смогут создать электронный кабинет и загрузить туда документы. Подать документы в вузы можно будет с 14 июля до 23 июля включительно.

Вступительные экзамены и творческие конкурсы будут проводиться с 1 по 13 июля включительно.

Участие в основной сессии ВНО является бесплатным.

Источник: bykvu.com/

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: школа

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