Наука
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:08
Просмотров: 77

ВНО-2021: на Харьковщине ожидается 24 тысячи участников

ВНО-2021: на Харьковщине ожидается 24 тысячи участников

В этом году в Харькове и области ожидают 24 000 участников ВНО.

Экзамены будут проходить с конца мая по середину июня.

В области всего будет создано 9 округов для тестирования: это Харьков, Балаклея, Изюм, Богодухов, Валки, Красноград, Купянск, Чугуев, Лозовая.

Также будет организовано 115 пунктов тестирования.

Регистрация на внешнее независимое оценивание проходит с 1 февраля по 5 марта.

Каждый участник может пройти тестирование максимум по пяти предметам.

На пробное ВНО уже зарегистрировалось почти 11 000 выпускников Харьковской области.

Самым популярным тестом является математика, украинский язык и литература и английский.

Пробное тестирование будет проходить 10 апреля.

Как отмечает РЦОКО, стоимость пробного тестирования в регионе наименьшая в Украине – 195 гривен.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 