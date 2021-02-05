ВНО-2021: на Харьковщине ожидается 24 тысячи участников
В этом году в Харькове и области ожидают 24 000 участников ВНО.
Экзамены будут проходить с конца мая по середину июня.
В области всего будет создано 9 округов для тестирования: это Харьков, Балаклея, Изюм, Богодухов, Валки, Красноград, Купянск, Чугуев, Лозовая.
Также будет организовано 115 пунктов тестирования.
Регистрация на внешнее независимое оценивание проходит с 1 февраля по 5 марта.
Каждый участник может пройти тестирование максимум по пяти предметам.
На пробное ВНО уже зарегистрировалось почти 11 000 выпускников Харьковской области.
Самым популярным тестом является математика, украинский язык и литература и английский.
Пробное тестирование будет проходить 10 апреля.
Как отмечает РЦОКО, стоимость пробного тестирования в регионе наименьшая в Украине – 195 гривен.