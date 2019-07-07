Во Львове впервые в мире провели перепись бездомных котов

Уличных котов пересчитали при помощи уникального алгоритма, разработанного на базе платформы Animal-ID.info.

О завершении заявленной ранее необычной «переписи котонаселения» рассказали в Львовском горсовете.

Как выяснилось, на территории города живет 5992 уличных кота. Следующим шагом должна стать разработка городской программы, которая будет иметь целью безопасное сосуществование животных и людей, а также регулирование количества котов на улице гуманным путем.

Коты, по данным участников программы, живут в основном в спальных районах, где их подкармливают.

Соучредитель Animal-ID.info Виктор Копач рассказал, что к подсчету присоединились 74 волонтера, они работали в секторах по городу 5 дней. Подсчет продолжался 75 часов.

По его словам, при подсчете активно привлекались опекуны животных, которые знают котов в своем секторе и могли подсказать точную информацию о каждом из них. Почти 5% кошек, живущих на улице, скорее всего, имеют хозяев. По всей видимости, они просто иногда возвращаются домой. Из почти 6 тыс. котов стерилизованных оказалось около 6%.

Котят на улице оказалось 13% от всего количества подсчитанных котов. Как известно, кошка может иметь котят в течение года насколько раз, поэтому популяция, если не принять меры, будет расти.

По информации Львовского горсовета, следующим шагом станет разработка городской программы по обращению с бездомными котами, которая обеспечит большую безопасность и комфорт и кошкам, и львовянам.

Львов еще в 2014 году запретил отлов беспризорных котов кроме как для вакцинации и биостерилизации или в особых случаях, если это угрожает жизни человека. Специальное решение тогда приняла сессия горсовета — котов, по сути, признали частью экосистемы города и распорядились, чтобы котам разрешили доступ в подвалы, где они могли бы жить и вылавливать грызунов — помогать городу. Вслед за Львовом такие же решения приняли Киев, Одесса. Запорожье и другие города, но жизнь уличных котов это особенно не улучшило.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

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