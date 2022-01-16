Военные США создали «супервакцину» от коронавируса: действует против всех штаммов, настоящих и будущих

Американские военные медики объявили о успешных испытаниях «супервакцины» от коронавируса, которая будет защищать от всех штаммов патогена — прошлых, настоящих и будущих.

Препарат разработан в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида и уже прошел тесты на мышах, макаках и первую фазу клинических испытаний на людях, в которых приняли участие 72 добровольца. Как уверяет глава отделения новых инфекционных заболеваний центра Кайвон Моджаррад, вакцина использует «более широкий подход» и дает более мощный иммунный ответ по сравнению с существующими препаратами.

«Мы решили ориентироваться на долгосрочную перспективу и не фокусироваться на первоначальном вирусе SARS, а вместо этого понимать, что вирусы мутируют, будут появляться новые варианты. Наша платформа и подход позволят людям подготовиться к этому», — говорит Моджаррад.

Речь идет о ферритиновой вакцине SpFN, разработка которой началась задолго до пандемии коронавируса, ее предполагалось использовать против атипичной пневмонии» (SARS) и ближневосточного респираторного синдрома (MERS), а в идеале — и от их ближайших родственников.

Как поясняет «Русская служба Би-би-си», ферритиновой вакцина называется, поскольку в качестве основы, на которую насаживаются разные фрагменты шиповидного белка, используется шарообразная молекула белка ферритина. Сам ферритин производится клетками человека и не вызывает иммунного ответа, лейкоциты реагируют только на «подсаженные» в белок чужеродные элементы, вырабатывая нейтрализующие их антитела.

Пока эксперты скептически воспринимают заявления разработчиков вакцины и высказывают сомнения по поводу возможности создания подобного препарата в принципе.

«Sars-Cov-2 относятся к типу быстро мутирующих РНК-вирусов, которые постоянно дают все новые и новые варианты. Так что лично у меня нет ответа на вопрос, какую часть вирусного генома можно признать достаточно стабильной и неизменной, чтобы на ее основе разработать единую вакцину, которая не будет устаревать по мере появления новых мутаций», — говорит профессор Фармацевтической школы Университета Мэриленда.

Это мнение разделяет и профессор доказательной медицины Оксфордского университета Том Джефферсон. По его словам, история знает массу примеров неудавшихся вакцин и антивирусных препаратов, «изобрести что-то подобное невероятно сложно».

Источник: nigroll.com

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