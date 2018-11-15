Наука
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:11
Просмотров: 59

Восемь украинских вузов попали в мировой рейтинг

Восемь украинских вузов попали в мировой рейтинг

Харьковский национальный университет имени Каразина вошел в Round University Ranking.

 

Об этом сообщается на сайте рейтинга.

 

Round University Ranking оценивает 761 вуз мира. Кроме ХНУ в рейтинг включены еще восемь украинских вузов.

 

Они распределились так: 

Киевский национальный университет - 554 место;

Сумской государственный университет - 557 место;

Харьковский национальный университет им. Каразина - 592 место;

Кременчугский национальный университет им. М. Остроградского - 632 место; 

Национальный университет "Острожская академия" - 638 место;

Национальный университет "Киевский политехнический институт" - 648 место;

Киевский национальный экономический университет - 689 место.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Темы: вуз

Читайте ещё:

Рейтинг вузов и трудоустройства студентов: США - лидер, Украина пасет задних
11.09.2018 13:34    354
Самые популярные среди украинских абитуриентов: в рейтинг попали харьковские вузы
09.08.2018 16:14    350
Минобразования обнародовало ТОП-10 специальностей с наивысшим проходным баллом
06.08.2018 09:23    323
По факту пожара в центре Харькова в УИПА открыто уголовное дело
03.08.2018 13:47    421
Студентки ХНЕУ створили інтерактивний комікс для дівчат та здобули перемогу у STEM-хакатоні
03.08.2018 12:03    280
В Харькове горел вуз: обнародовано видео последствия пожара в УИПА
03.08.2018 10:02    648
Пожар в УИПА: памятник архитектуры тушили водой из реки. Подробности происшествия (фото)
03.08.2018 00:01    1861
Пожар в УИПА: обычная халатность или попытка скрыть факт разрушения памятника архитектуры?
02.08.2018 19:55    642
Пожар в УИПА: в центре Харькова на Университетской горит вуз (фото, видео). Обновлено
02.08.2018 18:02    2363
Названы самые популярные специальности и университеты среди абитуриентов
19.07.2018 14:03    347
Загрузка...
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 