Восемь украинских вузов попали в мировой рейтинг

Харьковский национальный университет имени Каразина вошел в Round University Ranking.

Об этом сообщается на сайте рейтинга.

Round University Ranking оценивает 761 вуз мира. Кроме ХНУ в рейтинг включены еще восемь украинских вузов.

Они распределились так:

Киевский национальный университет - 554 место;

Сумской государственный университет - 557 место;

Харьковский национальный университет им. Каразина - 592 место;

Кременчугский национальный университет им. М. Остроградского - 632 место;

Национальный университет "Острожская академия" - 638 место;

Национальный университет "Киевский политехнический институт" - 648 место;

Киевский национальный экономический университет - 689 место.

Агентство Телевидения Новости