Восемь украинских вузов попали в мировой рейтинг
Харьковский национальный университет имени Каразина вошел в Round University Ranking.
Об этом сообщается на сайте рейтинга.
Round University Ranking оценивает 761 вуз мира. Кроме ХНУ в рейтинг включены еще восемь украинских вузов.
Они распределились так:
Киевский национальный университет - 554 место;
Сумской государственный университет - 557 место;
Харьковский национальный университет им. Каразина - 592 место;
Кременчугский национальный университет им. М. Остроградского - 632 место;
Национальный университет "Острожская академия" - 638 место;
Национальный университет "Киевский политехнический институт" - 648 место;
Киевский национальный экономический университет - 689 место.