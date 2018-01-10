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Вот до чего техника дошла: в Лас-Вегасе роботы станцевали стриптиз (видео)

В Лас-Вегасе, где проходит выставка электроники CES 2018, в местном стрип-клубе "Сапфир" вместо девушек вывели роботов.

Вот до чего техника дошла: в Лас-Вегасе роботы станцевали стриптиз (видео)

Владелец заведения отметил, что данным образом хотел привлечь новую аудиторию.

Роботы-стриптизеры имеют крупные камеры наружного наблюдения вместо голов, а на самом корпусе машин заметны неприкрытые приводы. Выглядят они рядом с шестами довольно необычно.

Зрелище уже стало одной из изюминок выставки CES 2018. Однако отдельные скептики все же критикуют роботов за их "низкотехнологичность".

"Я видел роботов, которые выполняют гораздо более сложные вещи, чем эти. Это все слишком механистично", - отметил один из гостей клуба.

Новости портала «Весь Харьков»

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