Наука
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:56
Просмотров: 55

Європу накриє перша хвиля аномальної спеки

Європу накриє перша хвиля аномальної спеки

В Іспанії прогнозують до +38 °C, пише Bloomberg.

Причиною різкого потепління синоптики називають антициклон — так званий тепловий купол, що утримує гаряче повітря над регіоном і сприяє його нагріванню біля поверхні землі.

У Лондоні до вихідних прогнозують до +32 °C, що нетипово для кінця травня. У Франції температура в Парижі підніметься приблизно до +31 °C.

Метеорологи пов’язують таку спеку зі зміною клімату. Додатково ситуацію погіршує пересихання ґрунтів: суха земля гірше утримує вологу, тому температура зростає ще швидше.

Джерело: https://t.me/babel/84150

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Минулого місяця два російські винищувачі перехопили літак-розвідник британських Королівських ВПС
22.05.2026 08:43    98
Опублікований лист канцлера ФРН Фрідріха Мерца до керівництва ЄС можна сприймати дуже по-різному
22.05.2026 07:37    165
ЕС и Украина договорились о макрофине на 8, 35 млрд евро
21.05.2026 07:44    90
Скелети в європейській шафі – колаборація і громадянські війни Другої Світової.
20.05.2026 07:45    108
Україна не вступить у ЄС без виконання 11 вимог Угорщини щодо прав угорців на Закарпатті, — МЗС Угорщини
19.05.2026 07:49    126
ЕС сокращает квоты на сталь, Украина может потерять значительную часть экспорта
18.05.2026 08:41    166
Генсекретар НАТО Марк Рютте планує натиснути на європейських виробників зброї, аби ті швидше збільшували виробництво — The Financial Times
18.05.2026 06:50    101
«Європа має захищати власне подвір’я»: у Конгресі США кажуть, що навряд чи схвалять нову допомогу Україні
17.05.2026 07:24    274
Над Арменией сгущаются тучи?
16.05.2026 07:44    219
Рада Європи затвердила угоду про запуск Спецтрибуналу щодо рф, рішення підтримали ЄС і 36 країн
16.05.2026 06:40    107
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 