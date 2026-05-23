Європу накриє перша хвиля аномальної спеки

В Іспанії прогнозують до +38 °C, пише Bloomberg.

Причиною різкого потепління синоптики називають антициклон — так званий тепловий купол, що утримує гаряче повітря над регіоном і сприяє його нагріванню біля поверхні землі.

У Лондоні до вихідних прогнозують до +32 °C, що нетипово для кінця травня. У Франції температура в Парижі підніметься приблизно до +31 °C.

Метеорологи пов’язують таку спеку зі зміною клімату. Додатково ситуацію погіршує пересихання ґрунтів: суха земля гірше утримує вологу, тому температура зростає ще швидше.

Джерело: https://t.me/babel/84150

Новости портала «Весь Харьков»