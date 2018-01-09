Все, что вы хотели знать о потерянных технологиях, но боялись спросить

«Потерянные технологии предков» - вы наверняка слышали эту клишированную фразу много раз. Чаще всего она с придыханием произносится в контексте того, что пирамиды построили инопланетяне. Другой вариант обсуждения «потерянных технологий» - рассуждения о том, что раз в ХХІ веке НАСА не может воспроизвести ракету «Сатурн-5», то ее никогда не было и вся лунная программа была фейком. Естественно, это бред. Технологии действительно теряются, это факт, но теряются они по вполне прозаическим причинам.

Есть такой интересный парадокс: любое сложное сооружение или изделие, которое было вершиной технической мысли в момент своего создания, бывает крайне сложно воспроизвести через много лет, с позиций гораздо более высокого уровня технологий.

В ХХІ веке мы действительно не можем просто так взять и построить паровоз, парусный деревянный линкор времен Нельсона или лунную ракету "Сатурн-5". Точнее даже не так: построить-то можем, но выйдет намного дольше, дороже и, наверняка, хуже оригинала.

Почему так? Ответ достаточно очевиден - для любого сложного устройства или сооружения нужна соответствующая технологическая цепочка:

Соответствующее сырье и расходные материалы

Соответсвующие технологии для каждого этапа производства

Инструменты, станки и чертежи

Отработанные процедуры контроля качества и испытаний

Обученные специалисты, имеющие опыт и знающие все "маленькие хитрости".

Весь этот огромный пласт технологий и специалистов существовал во время создания "древнего чуда", но уже не существует в наше время.

В подавляющем большинстве случаев "потеря" технологий происходит совсем не потому, что нерадивые люди забывают "мудрость предков", по вполне рациональным причинам. Я знаю только один пример немотивированного "забывания" действительно полезной и нужной технологии - это технология гидравлических вяжущих растворов для строительства, которая была известна в Древнем Риме и забылась после его падения более чем на тысячу лет (да и то на это были веские причины в виде уникальных природных месторождений, которых просто нигде больше не было). Это исключение только подтверждает общее правило - причины исчезновения технологий, обычно, сугубо прагматичные:

Новые технологии просто лучше

Металлический нож намного лучше каменного, поэтому неолитическая технология изготовления кремнёвых ножей давно утеряна. Ее принцип понятен - надо дубасить одним камнем по другому под специально подобранным углом и с нужной силой. Экспериментальная археология сейчас сильно шагнула вперед и многие детали производства каменных орудий уже воспроизведены, но сделать такие же изящные орудия как те, что находят археологи, современным людям все равно сложно. Не умеют современные люди правильно подбирать камни для обработки и правильно по ним дубасить - это намного сложнее чем кажется.

Другой пример - деревянный линкор "Виктори" адмирала Нельсона, вершина инженерной мысли XVIII века. Один небольшой современный корабль береговой охраны мог бы без вреда для себя потопить весь флот Нельсона, так что жалеть о потере технологии строительства деревянных парусников как-то глупо. Чтобы построить такой корабль нужна дубовая древесина особого качества, выдержанная много лет (сейчас ее не производят), нужны специалисты по строительству огромных деревянных несущих конструкций со знанием всех нюансов и "фишек" (их нет), нужны специфические инструменты (которых опять же давно нет). Материалы можно раздобыть, инструменты воссоздать, рабочих как-то научить, но стоить это будет совершенно невменяемых денег и, не смотря на подавляющий перевес в технологиях, корабль у нас получится в разы хуже чем был у Нельсона т.к. утерян практический опыт.

"Одноразовая" технология

"Одноразовая технология" - это производственная цепочка, созданная для выполнения какой-то одной задачи и больше ни для чего не годящаяяся. Типичный пример такой технологии - ракета "Сатурн-5". Эта ракета - настоящее чудо инженерной мысли 60-х годов ХХ века. Она до сих пор остается самой мощной ракетой в истории человечества, но технологии ее производства утеряны и новое поколение сверхтяжелых ракет (наподобие SLS или Falcon Heavy) сейчас приходится проектировать и тестировать заново. Невозможность воссоздать "Сатурн-5" обеспечивает обильной пищей конспирологов и адептов лунного заговора, но реальность, как обычно, куда банальнее. "Сатурн-5" была детищем холодной войны и гонки приоритетов в космосе. Ее нужно было сделать в очень короткие сроки, а денег вливали совершенно невообразимое количество. Технологическая цепочка намеренно строилась так, чтобы обеспечить скорейшее выполнение программы "Аполлон", а дальше хоть трава не расти. Разные узлы "Сатурн-5" делались параллельно огромным количеством разношерстных подрядчиков (иначе было не успеть). Никакого общего технического руководства над ними не было - как именно каждый подрядчик организовывал производство всем было фиолетово, лишь бы готовые узлы проходили испытания и поставлялись вовремя. А дальше произошло очевидное (цитата отсюда):

По окончании программы «Аполлон» заводы, которые выпускали детали для ракет, либо были закрыты, либо начали выпускать что-то ещё. Сборочные линии были разобраны, шаблоны и формы были уничтожены за ненадобностью. Инженеры, рабочие-механики, учёные и операторы управления полётом занялись другой работой. Со временем устарели материалы, некоторые из них уже не производят.

Устаревшие материалы можно заменить. (Или можно воссоздать половину промышленности США образца начала шестидесятых.) Замена материалов поменяет массу, напряжения, давления и взаимодействия между деталями. Изменятся неисправности и возможности летательного аппарата. Можно провести техническую экспертизу. Несколько лет уйдёт на повторное проведение испытаний и моделирование. Можно сформировать новые методики действий и операции по управлению, написать новую документацию. Можно обучить людей. Но всё это означает фактическое создание ракеты с нуля.

Технология хороша, но нерентабельна

Типичный пример - знаменитый "Конкорд". Это чудо авиастроения банально проиграло конкуренцию более медленным, но гораздо более дешевым и экономичным дозвуковым самолетам. Проектирование и производство "Конкордов" было эпическим фейлом в коммерческом плане. От первоначальных наполеоновских планов революции в пассажирских перевозках в итоге остались всего лишь 14 самолетов, да и те были достроены с огромным трудом и выкуплены лишь благодаря щедрым государственным дотациям. Уже готовые самолеты по-видимому не были убыточными в эксплуатации из-за высокой стоимости билетов, ажиотажного спроса среди фанатов и бонусов к престижу компании, но вот производство новых машин даже не рассматривалось т.к. они просто не окупались за срок своей жизни. В результате когда последние "Конкорды" выработали свой ресурс, мир остался без сверхзвуковых пассажирских самолетов.

Исчезновение решаемой проблемы

Если технология создавалась для решения какой-то задачи, но задача со временем исчезла, то и технология забывается, какой-бы хорошей она ни была. Здесь опять отметился "Конкорд". Задача срочно доставить человека из Лондона в Нью-Йорк за два часа в наши дни практически исчезла благодаря интернету - в 99% случаев ее успешно решает банальный скайп и другие, более специализированные, системы видеоконференций. Даже для случаев, когда срочно нужен уникальный специалист-хирург уже придумали телехирургию. Вместе с потерей актуальности сверхбыстрых перелетов исчезла и надобность в сверхзвуковых пассажирских самолетах.

Так что когда в следующий раз услышите о «потерянной технологии предков» подумайте — может и правильно, что мы её потеряли?

Источник: site.ua

Автор: Семен Єсилевський

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