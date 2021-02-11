Все памятники истории и археологии Харьковщины представят на одном ресурсе

Он будет вмещать информацию обо всех памятниках истории, археологии и монументального искусства на территории области.

Ресурс «Памятники культурного наследия Харьковщины» разработан ОКУ «Харьковский научно-методический центр охраны культурного наследия» при поддержке Департамента культуры и туризма Харьковской ОГА. Об этом сообщает пресс-служба ХОГА.

«Ресурс рассчитан на краеведов, студентов, туристов, разработчиков научно-проектной документации, а также граждан, интересующихся историей родного края. Он содержит паспорта на памятники культурного наследия, исторические справки, фотофиксацию объектов культурного наследия в разное время, геолокацию и т.д., – рассказали в Департаменте культуры и туризма Харьковской ОГА. – С помощью удобного интерфейса и фильтров каждый желающий сможет найти нужную информацию».

Представление ресурса пройдет 11 февраля в филармонии.

Источник: objectiv.tv

Автор: Елена Трубина

Новости портала «Весь Харьков»