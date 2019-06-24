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Вселенская авария: Млечный Путь столкнулся с темной материей

Вселенская авария: Млечный Путь столкнулся с темной материей

Новые исследования ученых показывают, что около 100 миллионов лет назад Млечный Путь столкнулся с карликовой галактикой Насос 2 (Antlia 2). Это столкновение оставило "шрам" на краю газового диска вокруг Млечного Пути в виде характерной ряби, которую видно даже сегодня.

Насос 2 составляет примерно треть размера Млечного Пути и является в 100 раз более рассеянной и в 10 тысяч раз более тусклой. Из-за такой слабой видимости галактику открыли только в 2018 году. Однако после детального изучения телескопом Gaia выяснился еще один важный для науки факт – в карликовой галактике доминирует загадочная темная материя.

"Это важное научное открытие поможет разработать методы поиска галактик, в которых преобладает темная материя и в конечном итоге решить давнюю загадку о том, что она собой представляет", – заявил ведущий автор исследования астрофизик Суканья Чакрабарти.

Темная материя — это тип субатомных частиц, которые теоретически существуют для объяснения массы галактик. Учитывая способ, которым галактики движутся и взаимодействуют во Вселенной, ученые полагают, что кроме обычной материи в их составе есть нечто большее, что их утяжеляет. Астрофизики полагают что темная материя является ответственной за недостающую массу.

Но, несмотря на многочисленные экспериментальные попытки обнаружить темную материю, ее частицы никогда не наблюдалась. Вместо этого исследователи полагаются на косвенные доказательства темной материи, такие как наблюдение за распределением звездного света в скоплениях галактик.

Источник: www.segodnya.ua

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Темы: космос

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