Всеукраїнська програма “Креативна молодь змінить Україну”

Розпочато набір на програму “Креативна молодь змінить Україну”, яка відбудеться у 5 містах протягом листопада 2019.

3 дні інтенсивного навчання проектному менеджменту з метою підвищення рівня компетенцій для молоді з сектору культурних та креативних індустрій.

Спеціально розроблена програма навчання, яка базується на методах дизайн-мислення та психологічних теоріях, дозволить учасникам розробити ціннісно-орієнтовані проекти, стати більш ефективними при реалізації своїх креативних ідей, знаходити партнерів та залучати фінанси, зробити свої проекти більш медійними та популярними.

Програма буде корисною для:

– Організаторів/організаторок фестивалів і заходів

– Менеджерів/менеджерок креативних просторів

– Креативних підприємців/креативних підприємиць

– Інноваторів/інноваторок у сфері культури

Учасники програми будуть серед перших, хто отримає можливість скористатися послугами унікального чат-бота – помічника по створенню проєктів. Він допоможе у їх написанні, систематизації інформації, яку треба підготувати для потенційних партнерів, підкаже, на які питання слід дати собі відповідь, реалізовуючи власну творчу ідею!

Програма реалізується Фондом Родини Богдана Гаврилишина за підтримки Українського культурного фонду.

Навчання за програмою відбуватиметься у листопаді 2019 року:

1) Локальна школа у Львові (1-3 листопада) - учасники та учасниці з наступних областей: Волинська, Тернопільська, Вінницька, Закарпатська, Миколаївська;

2) Локальна школа у Львові (8-10 листопада) - учасники та учасниці з наступних областей: Львівська, Чернівецька, Одеська, Полтавська, Житомирська;

3) Локальна школа у Києві (8-10 листопада) - учасники та учасниці з наступних областей: Київська та м. Київ, Донецька, Херсонська, Кіровоградська, Рівненська;

4) Локальна школа у Харкові (15-17 листопада) - учасники та учасниці з наступних областей: Харківська, Хмельницька, Запорізька, Чернігівська, Автономна Республіка Крим;

5) Локальна школа у Харкові (22-24 листопада) - учасники та учасниці з наступних областей: Луганська, Сумська, Дніпропетровська, Івано-Франківська, Черкаська.

Участь безкоштовна для відібраних на конкурсній основі учасників. Організатори покривають витрати на проїзд, проживання та харчування.

Реєстрація триває до 18:00 год 24 жовтня за посиланням: http://bit.ly/2oQ3uLS

Фонд родини Богдана Гаврилишина – благодійна організація, заснована у 2017 році дружиною та дітьми видатного українця, всесвітньо відомого економіста та візіонера доктора Богдана Гаврилишина. Головною місією фонду є підтримка молодих змінотворців задля сталого розвитку ціннісно-орієнтованої України.

Український культурний фонд ‒ державна установа, створена у 2017 році, на підставі відповідного Закону України, з метою сприяння розвитку національної культури та мистецтва в державі, забезпечення сприятливих умов для розвитку інтелектуального та духовного потенціалу особистості і суспільства, широкого доступу громадян до національного культурного надбання, підтримки культурного розмаїття та інтеграції української культури у світовий культурний простір. Діяльність фонду, згідно чинного законодавства, спрямовується та координується Міністерством культури України. Підтримка проектів Українським культурним фондом здійснюється на конкурсних засадах.

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