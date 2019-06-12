Xiaomi Mi 10 став найкращим в світі смартфоном

Буквально вчора, стали відомі деякі подробиці про те, чому цей флагман стане найкращим в світі смартфоном серед усіх, які на такому існують. В першу чергу це пов’язано зі співвідношенням ціни і якості, тому що при вкрай низькій вартості за мірками телефоном преміального рівня покупці зможуть отримати неймовірно просунуту в усіх відношеннях модель, яка отримає корпус зі скла Corning Gorilla Glass 6, а також підтримку новітніх технологій, в тому числі NFC для роботи з Google Pay.

Як вдалося з’ясувати, новинка в особі Xiaomi Mi 10 стане першим мобільним пристроєм китайської корпорації, в якому вдасться зустріти довгоочікувану багатьма захист від води і пилу за стандартом IP68. За рахунок такої смартфон стане можливим занурювати під воду на глибину до двох метрів тривалістю не більше однієї години. За рахунок цього флагман стане можливим використовувати в ванні, душі, в басейні або будь-якої водоймі з прісною водою, а ніякого спеціального чохла або кейса для цього не буде потрібно.

Крім того, в цьому телефоні топового рівня всіх користувачів чекає четверная основна камера, яка виявиться розташована на тильній частині корпусу. Вона забезпечить підтримку 5-кратного оптичного і 7-кратного гібридного зумов, а така особливість абсолютно точно порадує всіх тих, хто часто використовує камеру в смартфоні. Очікується, що коштувати Xiaomi Mi 10, який отримає передове технічне оснащення за частиною продуктивності, буде всього $ 500, а це зовсім скромна сума грошей з урахуванням тих можливостей, які він надасть кожному покупцеві.

Источник: vsviti.com.ua

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