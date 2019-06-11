Xiaomi официально представила фитнес-трекер Mi Band 4 за $25

Компания Xiaomi официально представила новое поколение фитнес-трекера Mi Band 4, получившего цветной экран большего размера, заявленную 20-дневную автономность и защиту от воды на глубине до 50 метров.

Главным обновлением стал AMOLED-экран с разрешением 120х240 точек, впервые устройство Mi Band стало цветным. Его диагональ составила 0,95 дюймов (у Mi Band 3 было 0,78 дюйма). Xiaomi предлагает 77 различных тем для оформления дисплея.

Mi Band 4 получил 6-осевой акселерометр, обладающий способностью автоматически определять различные формы активности: бег, ходьбу, езду на велосипеде, плаванье или занятия в тренажерном зале.

Водонепроницаемость, по словам Xiaomi, делает трекер одним из лучших бюджетных компаньйонов во время плаванья. Он умеет определять и стили плаванья: вольный стиль, брас, батерфляй или на спине и позволяет детектировать проплытое расстояние.

Xiaomi заявила поддержку стандарта передачи данных Bluetooth 5.0 LE, а также версию с чипом NFC. Но, похоже, им нельзя будет пользоваться для оплаты за пределами Китая, как было и с Xiaomi Mi Band 3. Скорее всего, эта технология будет применяться для работы китайского голосового ассистента.

Устройство начнет продаваться 16 июня пяти цветах, но будет также и специальная версия Mi Band 4 Avengers Series Limited Edition, посвященная киновселенной Marvel и в частности «Мстителям», передает FoneArena.

Стандартная версия Xiaomi Mi Band 4 будет продаваться в Китае за 169 юаней (немногим меньше 25 долларов), вариант с NFC обойдется в 35 долларов, а Avengers Series Limited Edition — 50 долларов.

Источник: tehnot.com

Новости портала «Весь Харьков»