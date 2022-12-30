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У доставлених на Землю місячних породах виявили екзотичний матеріал

У доставлених на Землю місячних породах виявили екзотичний матеріал

Вчені Інституту геохімії Китайської академії наук ідентифікували екзотичні породи в місячних зразках, доставлених міжпланетним апаратом Чан’е-5 на Землю. Про це повідомляється у статті, опублікованій у журналі Nature Astronomy.

Дослідники проаналізували близько трьох тисяч частинок базальтового реголіту розміром менше двох міліметрів та віком два мільярди років. Зразки були зібрані в районі лавової рівнини молодого віку на околицях Піка Рюмкера – гори вулканічного походження у північній частині Океану Бур.

Вчені знайшли сім екзотичних типів уламкових порід, включаючи збагачені титаном скловаті (вітрофірові) фрагменти, збіднений титаном базальт, олівін-піроксеніт, магнезіальний анортозит, багаті на марганець фрагменти олівіну, намистини пірокластичного скла та еволюціонували облогові. Вони є матеріалом, що виник від ударів небесних тіл в інших регіонах Місяця, що знаходяться в 50-400 кілометрах від місця приземлення Чан’є-5.

Намистини пірокластичного скла вказують на ще не ідентифіковані вулканічні виверження, які виробляли викиди матеріалу унікального хімічного складу. Крім того, значно нижчий вміст екзотичних порід (0,2 відсотка) у зразках, порівняно з очікуваними значеннями (10-20 відсотків), може означати, що поточні моделі формування ударних відкладень повинні бути переглянуті для молодих геологічних тіл.

Джерело: portaltele.com.ua

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