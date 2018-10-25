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У Харкові відбулось засідання вченої ради Радіоастрономічного інституту (ВІДЕО)

У Харкові відбулось засідання вченої ради Радіоастрономічного інституту (ВІДЕО)

Голова області Юлія Світлична зустрілась з колективом науковців і вручила нагороди облдержадміністрації.

Радіоастрономічний інститут – один з найвідоміших у світі українських наукових закладів. Тут знаходиться найбільший у світі радіотелескоп і комплекс електромагнітного зондування навколишнього середовища. Вони є об’єктами національного надбання України в області науки.

Юлія Світлична, голова ХОДА

Я, как человек, имеющий отношение к науке, кандидат и доктор наук, понимаю, насколько сложно и тяжело работать в науке и насколько она недооценена в нашем государстве. Что мы делаем на уровне области – это внедряем стипендии от обладминистрации и в прошлом году мы их увеличили в 2,5 раза.

Голова області підкреслила, що наступного року фінансування цієї галузі збільшиться. Директор інституту В’ячеслав Захаренко наголосив на великому значенні підтримки сфер освіти та науки в регіоні.

В’ячеслав Захаренко, директор Радіоастрономічного інституту НАН України

Мы должны продолжать эту традицию образования, традицию поддержания фундаментальной науки, прикладной науки. Я не помню периода, когда бы так успешно развивалась область.

Світлична також нагородила співробітників інституту відзнаками обласної адміністрації.

Источник% objectiv.tv

Автор: Юлія Бєділо

Новости портала «Весь Харьков»

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