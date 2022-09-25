Наука
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:47
Просмотров: 98

У Київській політехніці готуються вивести в космос два супутники

У Київській політехніці готуються вивести в космос два супутники

Про це повідомили в Київському політехнічному інституті ім. Ігоря Сікорського.

PolyITAN-HP-30 уже повністю готовий. Запуск планується у грудні цього року з мису Канаверал (США). На орбіту його виведе ракета Falcon-9 компанії SpaceX.

На космічній орбіті на супутникові проводитимуть науковий експеримент з дослідження ефективності теплових труб (НР — Heat Pipes) — як основного елемента систем термостабілізації космічних апаратів.

Наступним готують вивести дослідницький наносупутник PolyITAN-3-PUT спільного виробництва КПІ та Познанської політехніки. Його призначено для дистанційного зондування Землі в оптичному діапазоні й передавання даних на наземні станції двох університетів. Також він досліджуватиме вплив стратосферного аерозолю на озоновий шар Землі. Запуск заплановано на перше півріччя 2023 року.

Джерело: nazhyvo.kyiv.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

"США не отступит, пока Россия не капитулирует"
Сегодня 09:48    13
Изготовление ID-карт и загранпаспортов для украинцев будет доступно во Вроцлаве, Гданьске и Кракове
Сегодня 09:35    32
Новости из США. Главное к концу недели. Суббота, 24 сентября 2022
Сегодня 09:23    49
Естонія і Україна разом позиватимуться у суді проти рф
Сегодня 09:10    53
"Я втратив кінцівку і побратимів не для того, щоб усе покинути"
Сегодня 08:34    87
Українські хакери атакували російську платіжну систему "Мир": що чекає на жителів РФ
Сегодня 08:22    99
Ворог обстріляв Запоріжжя, а Україна скликає засідання Радбезу ООН. Головні новини ночі та ранку
Сегодня 08:18    95
Закон про обіг зброї дозволить отримати майже всі держпослуги щодо неї через «Дію»
Сегодня 07:58    101
10 хороших новин 24 вересня
Сегодня 07:40    123
В Україні зупинилося добре відоме українцям підприємство з виготовлення вермішелі швидкого приготування: що буде з продукцією
Сегодня 07:35    148
Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 