У Київській політехніці готуються вивести в космос два супутники

Про це повідомили в Київському політехнічному інституті ім. Ігоря Сікорського.

PolyITAN-HP-30 уже повністю готовий. Запуск планується у грудні цього року з мису Канаверал (США). На орбіту його виведе ракета Falcon-9 компанії SpaceX.

На космічній орбіті на супутникові проводитимуть науковий експеримент з дослідження ефективності теплових труб (НР — Heat Pipes) — як основного елемента систем термостабілізації космічних апаратів.

Наступним готують вивести дослідницький наносупутник PolyITAN-3-PUT спільного виробництва КПІ та Познанської політехніки. Його призначено для дистанційного зондування Землі в оптичному діапазоні й передавання даних на наземні станції двох університетів. Також він досліджуватиме вплив стратосферного аерозолю на озоновий шар Землі. Запуск заплановано на перше півріччя 2023 року.

Джерело: nazhyvo.kyiv.ua

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