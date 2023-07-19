У Красноградському, Богодухівському, Лозівському районах планується очна форма навчання

Рішенням засідання Ради оборони Харківської області на Харківщині дозволено відновлення традиційного офлайн-навчання у закладах освіти.

«Обов’язковою умовою для відновлення офлайн-навчання є наявність у закладах освіти укриття, що відповідає вимогам законодавства», пишуть на сайті Держпродпоживслужби.

Але не всі заклади освіти, які планують функціонування за традиційною формою навчання, мають укриття. В більшості закладів освіти обладнанні найпростіші укриття або планується використовувати укриття, які розташовані від закладу освіти на відстані 30-50 м.

За попередніми даними районних управлінь Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області з 1 вересня 2023 року за очною формою навчання планується функціонування закладів освіти в Красноградському, Богодухівському, Лозівському районах.

Агентство Телевидения Новости