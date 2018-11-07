У питній воді на Харківщині знайшли відхилення від норм

Перевищення норм за кольоровістю, каламутністю, запахом, присмаком, загальною жорсткістю та вмістом заліза, аміаку й нітратів – такі результати дослідження води на Харківщині.

Як повідомили в Харківському обласному лабораторному центрі, за дев’ять місяців цього року з джерел централізованого водопостачання та мереж водопроводів, що забезпечують питною водою населення Харкова та області, медики досліди 6712 проб води за санітарно-хімічними показниками. З них 20,3 % проб не відповідали вимогам ДсанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».

Перевищення середнього по області показника питомої ваги нестандартних проб зафіксували у Близнюківському (60,5 %), Золочівському (45,5 %), Дворічанському (42 %), Сахновщинському (42 %), Печенізькому (40,9 %), Зміївському (40 %), Лозівському (35,9 %), Борівському (33,3 %), Дергачівському (28,4 %), Богодухівському (24,2 %), Первомайському (24 %), Шевченківському (21,1 %), Ізюмському (20,7 %) районах, а також у містах Люботин (46,8 %) і Лозова (42,8 %).

У досліджених пробах води медики виявили перевищення нормативних показників за кольоровістю, каламутністю, запахом, присмаком, окиснюваністю, загальною жорсткістю, вмістом заліза, аміаку, нітратів, сульфатів, хлоридів, сухого залишку, кремнію, фтору.

Окрім санітарно-хімічних показників, фахівці лабцентру досліджували воду й за її мікробіологічними показниками. У цій частині з 8433 проб води нормам не відповідали 8,4 %. Найбільші відхилення виявили в Лозівському (35,7 %), Сахновщинському (23 %), Близнюківському (22,5 %), Куп’янському (21,6 %), Борівському (17,2 %), Печенізькому (16,7 %), Балаклійському (16,5 %), Дворічанському (16,4 %), Нововодолазькому (16,4 %), Зачепилівському (9,8 %), Ізюмському (9,1 %), Чугуївському (8,5 %) районах, а також у Лозовій (28,3 %) і Люботині (12,8 %).

У Харкові дослідили 758 проб питної води за санітарно-хімічними показниками, з них 6,5 % не відповідали нормативним вимогам. Тут медики повідомляють про перевищення гранично допустимих рівнів кольоровості, каламутності, окиснюваності, вмісту кремнію, заліза та сульфатів.

Відхилення від норми знайшли і в пробах, які досліджували за мікробіологічними показниками: з 1583 проб відхилення виявили у 1,8 %.

Щодо дослідження на вірусологічні та паразитологічні показники, то всі проби питної води з мереж централізованого водопостачання населення в Харкові та області відповідали вимогам.

Источник: slk.kh.ua

Автор: Олександр Ушаков

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