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У Помпеях знайшли ідеально збережену античну колісницю

У Помпеях знайшли ідеально збережену античну колісницю

Під час розкопок у давньоримському місті Помпеї археологи знайшли велику чотириколісну церемоніальну колісницю.

Її виявили біля стаєнь багатої вілли, де у 2018 році знайшли останки трьох коней.

На думку вчених, колісницю із залізними, бронзовими та олов'яними деталями і прикрасами використовували під час свят і парадів. Вона збереглася "в ідеальному стані", йдеться в офіційній заяві.

Колісницю знайшли у дворівневому портику, з'єднаному зі стайнями біля багатої давньоримської вілли в районі Чівіте Джуліані на північ від стін стародавнього міста.

У Помпеях знайшли ідеально збережену античну колісницю

Директор парку Помпеї Массімо Осанна розповів, що колісниця призначалася для церемоній, а не для щоденного використання чи сільського господарства.

У Помпеях знайшли ідеально збережену античну колісницю

У Помпеях знайшли ідеально збережену античну колісницю

Він уточнив, що джерела згадують про використання колісниць жрицями і дамами, і припустив, що у ній наречені могли їхати до свого нового дому в рамках шлюбних обрядів.

"Це надзвичайно важливе відкриття для розширення наших знань про стародавній світ", - додав директор археологічного парку.

Помпеї "не перестають дивувати нас своїми знахідками і продовжать дивувати ще довгі роки, з огляду на, що 20 гектарів ще належить розкопати", сказав міністр культури Італії Даріо Франческіні.

Колісницю знайшли 7 січня, і відтоді археологи намагалися дістати її з землі. Крихкість матеріалів зробила їхнє завдання особливо складним.

У Помпеях знайшли ідеально збережену античну колісницю

Розкопки ведуть у співпраці з прокуратурою міста Торре-Аннунціата, передмістя Неаполя. Поліція охороняє зону розкопок від зловмисників, які усіма способами намагаються дістатися до античних артефактів - і навіть риють тунелі.

Помпеї були знищені в 79 році н.е. в результаті виверження вулкана Везувій. Поховане під лавою і попелом місто стало унікальним джерелом знань про мистецтво, культуру, соціальний устрій і побут давньоримської цивілізації.

Источник: bbc.com

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