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У США розробляють “космічний Angry Birds” для запуску супутників

У США розробляють “космічний Angry Birds” для запуску супутників

Американська компанія “Spinlaunch” працює над прототипом пускового механізму, здатного надсилати невеликі супутники у космос без застосування наземної ракети.

Про це повідомляє канадський суспільний мовник CBC News.

“Компанія, вірогідно, розробляє щось подібне на обертову рогатку, яка на великій швидкості запускатиме вгору із поверхні Землі об’єкти, намагаючись зменшити ціну космічного польоту”, - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що компанія була створена кілька років тому, але протягом усього періоду існування дотримується режиму секретності. “Із незначної кількості оприлюдненої інформації можна зробити висновок про намір використовувати “масовий прискорювач”, здатний на неймовірній швидкості запускати пристрій у формі стріли в небо. Після цього приводитиметься в дію хімічна ракета для завершення виведення пристрою в космос”, - зауважує CBC News.

 

Нещодавно у Spinlaunch заявили, що отримали мільйонне фінансування та контракт на проведення пробного пуску від Пентагону.

Коли буде завершено розробку прототипу й які саме технології використовуватимуться - досі невідомо, утім відправити таким чином у космос людину буде точно неможливо.

“Потужність сили G, задіяної у розкручуванні об’єкта настільки швидко, значно перевищуватиме можливості людського тіла. Найвірогідніше, подібне застосовуватиметься для маленьких (й, певно, дуже потужних) супутників”, - запевняє CBC News.

Хоча пропонований Spinlaunch процес вимагає розв'язання багатьох технологічних проблем, він потенційно здатний суттєво зменшити собівартість запуску малих супутників на орбіту, зважаючи на ціну й складність сучасних ракет.

Источник:

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: космос, США

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