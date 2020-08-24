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У США випустять на волю 750 мільйонів комарів-мутантів. Навіщо?

У США випустять на волю 750 мільйонів комарів-мутантів. Навіщо?

Влада Флориди дозволила випустити 750 мільйонів генномодифікованих комарів.

Мета експерименту - скоротити популяцію цих шкідливих комах, які є переносниками лихоманки денге, вірусу чікунгунья, жовтої лихоманки, вірусу Зіка та інших хвороб.

Екоактивісти кажуть про непередбачувані наслідки, можливу шкоду для екосистем і появу невразливих для інсектицидів комарів-мутантів. Одна група назвала проєкт "Парком юрського періоду".

Але компанія, яка реалізує проєкт, заперечує шкоду для людини й природи, спираючись на перелік досліджень, профінансованих державою.

Пілотний проєкт з випуску комарів почнеться у 2021 році на архіпелазі Флорида-Кіз і триватиме два роки.

Чому лише самців?

У травні цього року федеральне Агентство охорони довкілля дозволило британській компанії Oxitec створити партію генетично модифікованих чоловічих особин комарів Aedes aegypti під кодовою назвою OX5034.

Людей кусають лише самки комарів, яким потрібна кров для відкладання яєць. План полягає в тому, щоб створити генномодифікованих самців, які будуть схрещуватися з самками Aedes aegypti.

В організмах цих самців є особливий білок, через який усі народжені від них самки не доживуть до зрілості. Самці будуть виживати та передавати смертоносний для самок ген наступним поколінням комарів.

Це призведе до того, що кількість комарів Aedes aegypti має знизитися, а разом і небезпека інфекційних захворювань, які вони розповсюджують.

Цього тижня управління контролю за комарами архіпелагу Флорида-Кіз затвердив план.

Чи небезпечні комахи-мутанти?

Майже 240 тисяч осіб підписали онлайн-петицію проти "випробувального полігону комах-мутантів".

На сайті Oxitec повідомляють, що компанія раніше провела тестування в Бразилії, і воно дало позитивний результат.

"За останні кілька років ми випустили близько мільярда наших комарів. Небезпеки для природи і людини немає", - заявив один з науковців Oxitec агентству АР.

Компанія має намір у 2021 році здійснити аналогічну операцію в Техасі. Дозвіл на федеральному рівні отримано, але влада штату поки не визначилась.

Комарі Aedes aegypti поширені на півдні Флориди. Вони часто зустрічаються в межах міста, де мешкають у стоячих водоймах. У деяких місцях, зокрема на островах, у них виробилася несприйнятливість до пестицидів.

Источник: bbc.com

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