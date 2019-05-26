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Ученые нашли древнейшие грибы на Земле: им более миллиарда лет

Ученые нашли древнейшие грибы на Земле: им более миллиарда лет

Найденные в Канаде окаменелости сохранили древнейшие грибы на Земле, жившие около миллиарда лет назад, вскоре после появления первых эукариот

Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Nature .

Грибы играют ключевую роль в биосфере, разлагая мертвую органическую материю и снова возвращая эти вещества в оборот. Предполагается, что без них не случилась бы полноценная "колонизация" суши другими организмами.

По разным данным, их появление относят к периоду между 740 млн и 1,1 млрд лет назад. Однако до сих пор древнейшим свидетельством оставалась окаменелость, датированная возрасте всего около 400 млн лет.

В новом исследовании описывается находка, которая увеличивает этот срок более чем вдвое. В ней Эммануэль Жаво (Emmanuelle Javaux) и ее коллеги из бельгийского Ллежского университета описывают образец, найденный в канадской Арктике и датированный промежутком от 900 млн до миллиарда лет назад, эпохой среднего протерозоя, вскоре после того как на Земле появились первые эукариоты - общие предки грибов, растений и животных.

Ученые нашли древнейшие грибы на Земле: им более миллиарда лет

Изученые образцы указывают, что тогда эти организмы жили на речном мелководье: здесь проявляются различные одноклеточные и многоклеточные жители того периода. Среди них выделяются микроскопические грибы, получившие название Ourasphaira giraldae, самый большой из которых достигает миллиметровой длины.

Они выглядят как разветвленные структуры с шаровидными выростами, причем в их клеточных стенках уже выявляется хитин - биополимер, из которого состоит экзоскелет членистоногих и клеточные стенки современных грибов. Столь давние и уже оформленные в основных чертах представители этого царства говорят о том, что грибы появились на планете на несколько сотен миллионов лет раньше, чем считалось до этого.

Источник: espreso.tv

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Темы: История

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