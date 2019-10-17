Ученые нашли способ подавить механизм взрыва литий-ионных аккумуляторов

Инженеры из Национальной лаборатории в Ричланде выяснили причину появления «усов» — микроскопических нитей из лития, которые образуются внутри литий-ионных батарей и приводят к короткому замыканию и взрыву. Открытие позволит создать полностью безопасные перезаряжаемые аккумуляторы такого типа.

В литий-ионных батареях, установленных в большинство устройств, положительно заряженные катионы лития Li2+ используются в качестве химического «поршня» для проведения электрического заряда через контур.

При полной зарядке катионы находятся в аноде батареи, а как только цепь открывается, перетекают в катод. При этом возникает электрический ток, который позволяет устройству работать.

Исследователи выяснили, что из-за возникновения «усов» внутри литий-ионных батарей при перегреве возникают короткие замыкания — они еще сильнее разогревают электролит (до температуры около 1 000 °C) и превращают его в пузырьки горячего газа. Когда газа становится слишком много, происходит взрыв.

Дальнейшие наблюдения показали, что «усы» растут на катоде и при определенных условиях двигаются в сторону анода со скоростью до 250 нанометров в секунду. Это зависит от структуры кристаллов лития и устройства поверхности самих электродов.

"Мы не просто хотели подавить рост отдельных «усов», а понять, что именно порождает их, и ликвидировать общую причину их появления. Я надеюсь, что наше открытие заставит все сообщество иначе взглянуть на эту проблему и найти новые пути для борьбы с ней" - Чунминь Ван, ведущий автор исследования.

Источник: elektrovesti.net

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