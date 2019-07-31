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Ученые назвали профессии, которые уменьшают мозг

Ученые назвали профессии, которые уменьшают мозг

Человеческий мозг занимает до 3% массы всего тела.

Международная команда ученых в ходе исследования установила, что мозг человека начинает уменьшаться, если приходится выполнять много однообразных действий. 

Выяснилось, что первыми в группе риска оказались космонавты. Даже недолгое пребывание в невесомости сокращает размер мозговых долей и сдвигает их, помимо этого снижается циркуляция спинномозговой жидкости и общий показатель активности падает на 3,3%. 

Также изменяется и мозг у таксистов. Однако у них обратный эффект — он растет. У водителей происходят изменения в гиппокампе — части мозга, производящей новые нейроны. Именно эта часть отвечает за память, которая развивается из-за необходимости запоминать множество маршрутов. Впрочем, при использовании навигатора этот эффект полностью обнуляется. 

Даже у профессиональных шахматистов есть риск уменьшения мозга. Однако он невысок. Специалисты обратили внимание, что у представителей этой профессии меньше размеры затылочных долей, поскольку они не слишком важны для их деятельности. Эти области помогают составлять представление о предметах относительно друг друга. Те же изменения были замечены и у лингвистов. 

У музыкантов сильно увеличены те доли мозга, которые отвечают за движения пальцев. Поэтому у опытного скрипача будет больше объем коры, связанной с мелкой моторикой. 

Источник: lenta.ua

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Темы: мозг, работа

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