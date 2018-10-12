Ученые: Объятия улучшают настроение участников конфликта

Настроение, испорченное из-за конфликта с другим человеком, можно быстро и заметно улучшить при помощи объятий. К такому выводу пришли ученые из США, которые подтвердили свои предположения экспериментально.

Пережившие конфликтную ситуацию люди, как сообщает издание PLoS ONE, быстрее восстанавливаются от стресса и приобретают позитивный настрой, если их обнимают близкие. Это могут быть не только супруги или половые партнеры, но и родственники, а также просто знакомые люди.

О том, что объятия уменьшают стресс, ученым известно уже довольно давно. Работает этот интересный физиологический механизм весьма четко — то есть, если вас касается близкий человек, то ваш организм тут же уменьшает производство кортизола. Этот гормон, как объясняют ученые, синтезируется в стрессовых ситуациях.

«Наш эксперимент показал, что люди, которые пережили конфликт, и ни с кем не обнимались, теряли позитивный настрой на более длительный период, чем те, которых после конфликта обнимал кто-то близкий. При этом, пол участников эксперимента не играл сколько-нибудь существенной роли, что несколько расходится с уже существующими исследованиями, авторы которых говорят, что объятия сильнее действуют на женщин», — рассказывает Дениз Яницки-Девертс из Питтсбургского университета, передает Planet-today.

Источник: http://aspekty.net

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